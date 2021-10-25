Новий спорткар Skoda показали на перших зображеннях

Концепт-кар являє собою сучасну варіацію на тему ралійної Skoda 200 RS. Автомобіль називали східноєвропейським Porsche.

Skoda представила рендери нового спортивного купе. Створив його молодий чеський дизайнер Даніель Петро, надихаючись знаменитим купе Skoda 200 RS 1974 року. Про це повідомляє сайт Motor1.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] У дизайні переважають грані Фото: Skoda

Сучасний автомобіль місцями нагадує знаменитого предка, хоча загалом виглядає агресивніше. На зміну плавним лініями прийшли грані. Стиліст пояснив, що не хотів копіювати Skoda 200 RS, а створював сучасний автомобіль за його мотивами.

[ + – ] Спорткар створив чеський дизайнер Даніель Петро Фото: Skoda

Skoda 200 RS створювали в 1974-1975 році для ралі на базі серійної моделі 110 R. Автомобіль прозвали східноєвропейським Porsche. Задньомоторний спорткар із 2,0-літровим 163-сильним мотором розганявся до 210 км/год. У чемпіонаті світу ралі він так і не взяв участь: через зміну регламенту змагань довелося створювати менш потужну 140-сильну версію Skoda 130 RS.

[ + – ] Skoda 200 RS називали східноєвропейським Porsche Фото: Skoda

Уже відомо, що сучасне купе Skoda точно не стане серійним. Утім, його все ж можуть втілити в металі, але як концепт-кар.

Раніше Фокус повідомляв, що нова Skoda Superb з'явиться в 2023 році. Перші офіційні рендери моделі вже опубліковані.