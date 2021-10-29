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Обнаружен самый дешевый в мире Ferrari: это уникальный лимузин (видео)

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Ferrari 400i, Ferrari 400i 1981, лимузин Ferrari, Ferrari 400
Фото: autoevolution.com | Ferrari 400i удлинили примерно на 2 метра

В основе лимузина лежит настоящая Ferrari 400i. В его салоне поместятся шесть человек.

В Калифорнии обнаружили единственный в своем роде лимузин Ferrari. Эксклюзивный автомобиль выставили на продажу всего за 20 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Ferrari 400i, Ferrari 400i 1981, лимузин Ferrari, Ferrari 400
Под капотом лимузина - 340-сильный V12
Фото: autoevolution.com

Необычный авто создали в штате Колорадо в конце 80-х. Самодельные лимузины часто стилизуют под Rolls-Royce или Bentley, но это не тот случай – за основу взяли настоящую Ferrari 400i 1981 года.

Купе разрезали пополам, а затем удлинили примерно на 2 метра и добавили пару дверей. Крышу обшили винилом – в 80-х и 90-х это считалось шиком.

Ferrari 400i, Ferrari 400i 1981, лимузин Ferrari, Ferrari 400
Салон отделан двухцветной кожей
Фото: autoevolution.com

В салоне Ferrari 400i поместятся шесть человек. Его отделали двухцветной кожей, добавили мощную аудиосистему и пару откидных мониторов в крыше. Задние пассажиры могут отгородиться от водителя выдвижной перегородкой.

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Под капотом прячется 4,8-литровый V12. Его также доработали и подняли мощность с 306 до 340 л. с. В паре с мотором работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Ferrari 400i, Ferrari 400i 1981, лимузин Ferrari, Ferrari 400
В лимузине поместится шесть человек
Фото: autoevolution.com

Пробег 40-летнего Ferrari – всего 24 тыс. км. Примечательно, что лимузин продают гораздо дешевле, чем стандартные купе 400i – их цена стартует примерно с 35 тыс. долларов и они считаются самыми доступными б/у Ferrari.

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