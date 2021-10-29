Обнаружен самый дешевый в мире Ferrari: это уникальный лимузин (видео)

В основе лимузина лежит настоящая Ferrari 400i. В его салоне поместятся шесть человек.

В Калифорнии обнаружили единственный в своем роде лимузин Ferrari. Эксклюзивный автомобиль выставили на продажу всего за 20 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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[ + – ] Под капотом лимузина - 340-сильный V12 Фото: autoevolution.com

Необычный авто создали в штате Колорадо в конце 80-х. Самодельные лимузины часто стилизуют под Rolls-Royce или Bentley, но это не тот случай – за основу взяли настоящую Ferrari 400i 1981 года.

Купе разрезали пополам, а затем удлинили примерно на 2 метра и добавили пару дверей. Крышу обшили винилом – в 80-х и 90-х это считалось шиком.

[ + – ] Салон отделан двухцветной кожей Фото: autoevolution.com

В салоне Ferrari 400i поместятся шесть человек. Его отделали двухцветной кожей, добавили мощную аудиосистему и пару откидных мониторов в крыше. Задние пассажиры могут отгородиться от водителя выдвижной перегородкой.

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Под капотом прячется 4,8-литровый V12. Его также доработали и подняли мощность с 306 до 340 л. с. В паре с мотором работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

[ + – ] В лимузине поместится шесть человек Фото: autoevolution.com

Пробег 40-летнего Ferrari – всего 24 тыс. км. Примечательно, что лимузин продают гораздо дешевле, чем стандартные купе 400i – их цена стартует примерно с 35 тыс. долларов и они считаются самыми доступными б/у Ferrari.

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