Первый кроссовер Ferrari показался на фото и видео до премьеры

Новый Ferrari Purosangue заметили во время испытаний в Италии. Первый кроссовер Ferrari проходит тесты и будет представлен в 2022 году.

Дизайн Ferrari Purosangue прячут от сторонних глаз. Тестовый автомобиль получил кузов от Maserati Levante, который, к тому же, серьезно закамуфлировали.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] У модели будут бензиновая и гибридная модификации Фото: Derek Shaw

Известно, что кроссовер построят на платформе купе Ferrari Roma. Это будет первая серийная пятидверная и пятиместная модель итальянской марки. Основными ее конкурентами называют Lamborghini Urus, Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.

Важно

По цене Дастера: Honda показала самый дешевый семиместный кроссовер

Ferrari Purosangue предложат в нескольких версиях. Первым дебютирует вариант с 3,9-литровым турбированным V8 мощностью около 600 л. с. Затем появится подзаряжаемый гибрид с трехлитровым бензиновым V6 твин-турбо и электромотором, как у нового Ferrari 296 GTB.

[ + – ] Новый Ferrari Purosangue во время испытаний в Италии

Особенностью кроссовера будет сложная полноприводная трансмиссия с двумя КПП – такую схему применяли на Ferrari FF и GTC4 Lusso. Кроме того, разработчики обещают, что управляемость у Purosangue будет лучшей в классе и это будет настоящий Ferrari – не зря же название модели переводится с итальянского, как "чистокровный".

Ранее Фокус сообщал, что первый электромобиль Ferrari появится в 2025 году. Известно, что это будет двухместный суперкар.