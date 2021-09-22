Первый кроссовер Ferrari показался на фото и видео до премьеры
Новый Ferrari Purosangue заметили во время испытаний в Италии. Первый кроссовер Ferrari проходит тесты и будет представлен в 2022 году.
Дизайн Ferrari Purosangue прячут от сторонних глаз. Тестовый автомобиль получил кузов от Maserati Levante, который, к тому же, серьезно закамуфлировали.
Известно, что кроссовер построят на платформе купе Ferrari Roma. Это будет первая серийная пятидверная и пятиместная модель итальянской марки. Основными ее конкурентами называют Lamborghini Urus, Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.Важно
Ferrari Purosangue предложат в нескольких версиях. Первым дебютирует вариант с 3,9-литровым турбированным V8 мощностью около 600 л. с. Затем появится подзаряжаемый гибрид с трехлитровым бензиновым V6 твин-турбо и электромотором, как у нового Ferrari 296 GTB.
Особенностью кроссовера будет сложная полноприводная трансмиссия с двумя КПП – такую схему применяли на Ferrari FF и GTC4 Lusso. Кроме того, разработчики обещают, что управляемость у Purosangue будет лучшей в классе и это будет настоящий Ferrari – не зря же название модели переводится с итальянского, как "чистокровный".
Ранее Фокус сообщал, что первый электромобиль Ferrari появится в 2025 году. Известно, что это будет двухместный суперкар.