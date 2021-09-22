Перший кросовер Ferrari показався на фото та відео до прем'єри

Новий Ferrari Purosangue помітили під час випробувань в Італії. Перший кросовер Ferrari проходить тести і буде представлений в 2022 році.

Дизайн Ferrari Purosangue ховають від сторонніх очей. Тестовий автомобіль отримав кузов від Maserati Levante, який, до того ж, серйозно закумуфлювали.

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[ + – ] У моделі будуть бензинова та гібридна модифікації Фото: Derek Shaw

Відомо, що кросовер побудують на платформі купе Ferrari Roma. Це буде перша серійна п'ятидверна і п'ятимісна модель італійської марки. Основними її конкурентами називають Lamborghini Urus, Aston Martin DBX і Bentley Bentayga.

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Ferrari Purosangue запропонують в декількох версіях. Першим дебютує варіант із 3,9-літровим турбованим V8 потужністю майже 600 к. с. Потім з'явиться заряджувальний гібрид із трилітровим бензиновим V6 твін-турбо й електромотором, як у нового Ferrari 296 GTB.

[ + – ] Новий Ferrari Purosangue під час випробувань в Італії

Особливістю кросовера буде складна повнопривідна трансмісія з двома КПП — таку схему застосовували на Ferrari FF і GTC4 Lusso. Крім того, розробники обіцяють, що керованість у Purosangue буде найкращою в класі й це буде справжній Ferrari — не дарма ж назва моделі перекладається з італійської, як "чистокровний".

Раніше Фокус повідомляв, що перший електромобіль Ferrari з'явиться в 2025 році. Відомо, що це буде двомісний суперкар.