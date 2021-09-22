Перший кросовер Ferrari показався на фото та відео до прем'єри
Новий Ferrari Purosangue помітили під час випробувань в Італії. Перший кросовер Ferrari проходить тести і буде представлений в 2022 році.
Дизайн Ferrari Purosangue ховають від сторонніх очей. Тестовий автомобіль отримав кузов від Maserati Levante, який, до того ж, серйозно закумуфлювали.
Відомо, що кросовер побудують на платформі купе Ferrari Roma. Це буде перша серійна п'ятидверна і п'ятимісна модель італійської марки. Основними її конкурентами називають Lamborghini Urus, Aston Martin DBX і Bentley Bentayga.Важливо
Ferrari Purosangue запропонують в декількох версіях. Першим дебютує варіант із 3,9-літровим турбованим V8 потужністю майже 600 к. с. Потім з'явиться заряджувальний гібрид із трилітровим бензиновим V6 твін-турбо й електромотором, як у нового Ferrari 296 GTB.
Особливістю кросовера буде складна повнопривідна трансмісія з двома КПП — таку схему застосовували на Ferrari FF і GTC4 Lusso. Крім того, розробники обіцяють, що керованість у Purosangue буде найкращою в класі й це буде справжній Ferrari — не дарма ж назва моделі перекладається з італійської, як "чистокровний".
Раніше Фокус повідомляв, що перший електромобіль Ferrari з'явиться в 2025 році. Відомо, що це буде двомісний суперкар.