Самый большой и самый роскошный кроссовер Audi впервые попал на фото
Новый Audi Q9 появится в конце 2022 года. Его конкурентами станут топовые версии BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.
В Германии заметили прототип нового Audi Q9. Большой премиальный кроссовер проходит тесты на знаменитом автодроме Нюрбургринг. Представить его должны примерно через год. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Нетрудно догадаться, что новый Audi Q9 станет самым крупным кроссовером марки. Его длина достигнет примерно 5,2 м – на 15-20 см больше, чем у Audi Q7, с которым модель будет делить платформу MLB Evo.
Кроссовер будет конкурировать с более дорогими версиями BMW X7, Mercedes-Benz GLS и нового Range Rover 2022. Приоритетным для модели считают китайский рынок.Важно
Дизайн Audi Q9 скрыт камуфляжем, хотя можно разглядеть широкую решетку радиатора и узкие светодиодные фары. Капот и боковины рельефные, а у задних стоек крыши – довольно большой угол наклона.
Скорее всего, новый Audi Q9 2023 позаимствует двигатели у младших Q7 и Q8 — бензиновые турбомоторы объемом 3,0 и 4,0 л, а также 3,0-литровый турбодизель. Ожидается и подзаряжаемый гибрид.
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