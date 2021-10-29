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Самый большой и самый роскошный кроссовер Audi впервые попал на фото

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Новый Audi Q9, Audi Q9 2023, Audi Q9, кроссовер Audi
Фото: carscoops.com | Новый Audi Q9 тестируют на автодроме Нюрбургринг

Новый Audi Q9 появится в конце 2022 года. Его конкурентами станут топовые версии BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

В Германии заметили прототип нового Audi Q9. Большой премиальный кроссовер проходит тесты на знаменитом автодроме Нюрбургринг. Представить его должны примерно через год. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Нетрудно догадаться, что новый Audi Q9 станет самым крупным кроссовером марки. Его длина достигнет примерно 5,2 м – на 15-20 см больше, чем у Audi Q7, с которым модель будет делить платформу MLB Evo.

Новый Audi Q9, Audi Q9 2023, Audi Q9, кроссовер Audi
Кроссовер достигает 5,2 м в длину
Фото: carscoops.com

Кроссовер будет конкурировать с более дорогими версиями BMW X7, Mercedes-Benz GLS и нового Range Rover 2022. Приоритетным для модели считают китайский рынок.

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Дизайн Audi Q9 скрыт камуфляжем, хотя можно разглядеть широкую решетку радиатора и узкие светодиодные фары. Капот и боковины рельефные, а у задних стоек крыши – довольно большой угол наклона.

Новый Audi Q9, Audi Q9 2023, Audi Q9, кроссовер Audi
В линейке будет подзаряжаемый гибрид
Фото: carscoops.com

Скорее всего, новый Audi Q9 2023 позаимствует двигатели у младших Q7 и Q8 — бензиновые турбомоторы объемом 3,0 и 4,0 л, а также 3,0-литровый турбодизель. Ожидается и подзаряжаемый гибрид.

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