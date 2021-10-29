Самый большой и самый роскошный кроссовер Audi впервые попал на фото

Новый Audi Q9 появится в конце 2022 года. Его конкурентами станут топовые версии BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

В Германии заметили прототип нового Audi Q9. Большой премиальный кроссовер проходит тесты на знаменитом автодроме Нюрбургринг. Представить его должны примерно через год. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Нетрудно догадаться, что новый Audi Q9 станет самым крупным кроссовером марки. Его длина достигнет примерно 5,2 м – на 15-20 см больше, чем у Audi Q7, с которым модель будет делить платформу MLB Evo.

[ + – ] Кроссовер достигает 5,2 м в длину Фото: carscoops.com

Кроссовер будет конкурировать с более дорогими версиями BMW X7, Mercedes-Benz GLS и нового Range Rover 2022. Приоритетным для модели считают китайский рынок.

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Дизайн Audi Q9 скрыт камуфляжем, хотя можно разглядеть широкую решетку радиатора и узкие светодиодные фары. Капот и боковины рельефные, а у задних стоек крыши – довольно большой угол наклона.

[ + – ] В линейке будет подзаряжаемый гибрид Фото: carscoops.com

Скорее всего, новый Audi Q9 2023 позаимствует двигатели у младших Q7 и Q8 — бензиновые турбомоторы объемом 3,0 и 4,0 л, а также 3,0-литровый турбодизель. Ожидается и подзаряжаемый гибрид.

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