Найбільший і найрозкішніший кросовер Audi вперше потрапив на фото

Новий Audi Q9 з'явиться наприкінці 2022 року. Його конкурентами стануть топові версії BMW X7 та Mercedes-Benz GLS.

У Німеччині відмітили прототип нового Audi Q9. Великий преміальний кросовер проходить випробування на знаменитому автодромі Нюрбургринг. Представити його мають приблизно через рік. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Неважко здогадатися, що новий Audi Q9 стане найбільшим кросовером марки. Його довжина досягне приблизно 5,2 м — на 15-20 см більше, ніж в Audi Q7, з яким модель ділитиме платформу MLB Evo.

[ + – ] Кросовер досягає 5,2 м у довжину Фото: carscoops.com

Кросовер конкуруватиме з більш дорогими версіями BMW X7, Mercedes-Benz GLS і нового Range Rover 2022. Пріоритетним для моделі вважають китайський ринок.

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Дизайн Audi Q9 прихований камуфляжем, хоча можна розглянути широкі радіаторні решітки та вузькі світлодіодні фари. Капот і боковини рельєфні, а в задніх стійок даху досить великий кут нахилу.

[ + – ] У лінійці буде гібрид, що заряджається. Фото: carscoops.com

Швидше за все, новий Audi Q9 2023 запозичить двигуни у молодших Q7 і Q8 — бензинові турбомотори об'ємом 3,0 і 4,0 л, а також 3,0-літровий турбодизель. Очікується і гібрид, що заряджається.

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