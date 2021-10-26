Представлений найдорожчий китайський позашляховик: 659 сил та дизайн у дусі Rolls-Royce

Hongqi LS7 – 5,5-метровий рамний позашляховик із потужним V8 під капотом. Запропонують версії моделі на 6 та 7 місць.

Концерн FAW представив у Пекіні новий Hongqi LS7. Це найбільший позашляховик від виробника розкішних автомобілів для китайської еліти. І найдорожчий – ціна перевищить 100 тисяч доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] Над дизайном позашляховика працював ексстиліст Rolls-Royce Фото: autohome.com.cn

Hongqi LS7 2022 — великий рамний позашляховик завдовжки майже 5,5 м. За розмірами його можна порівняти з Cadillac Escalade і він трохи схожий з ним за дизайном. У той же час, передня частина виконана в дусі Rolls-Royce Cullinan, що й не дивно — дизайнер Hongqi Жіль Тейлор раніше працював саме в Rolls-Royce.

[ + – ] Hongqi LS7 досягає 5,5 м у довжину Фото: autohome.com.cn

Салон Hongqi LS7 поки не розсекретили, але напевно в обробці використовують шкіру та дерево. Швидше за все, будуть доступні версії на 6 та 7 місць.

Також відомо, що на позашляховому LS7 дебютує новий турбований V8 розробки FAW. Він розвиває 659 к. с. і має крутний момент 850 Н∙м.

[ + – ] Для Hongqi LS7 розробили турбований V8 Фото: autohome.com.cn

Hongqi — найстаріший автовиробник Китаю: він випускає представницькі моделі з 1958 року і ними користувалися всі керівники країни, починаючи з Мао Цзедуна. Зараз компанія активно розширює лінійку і навіть почала випускати розкішні електрокросовери.

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