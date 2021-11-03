Новый Mini 2023 показали на первых фото

Mini нового поколения сохранит знакомый ретро-дизайн. Останется в линейке и электрическая версия.

В Великобритании впервые засняли Mini нового поколения. Хэтчбек сейчас проходит тесты, а его презентация запланирована на начало 2023 года. Об этом сообщает издание Auto express.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Хотя новый Mini испытывают в камуфляже, все же можно разглядеть черты его дизайна. К тому же, на основе шпионских фото уже созданы неофициальные рендеры модели.

[ + – ] Новый Mini станет немного компактнее Фото: Auto Express

Mini 2023 сохранит фирменные круглые фары и знакомый силуэт, разве что у лобового стекла немного увеличен угол наклона. Также известно, что хэтчбек станет компактнее нынешней модели – преимущественно за счет уменьшенных свесов кузова. Построят авто на новой палатформе FAAR.

Важно

В Украине будут забирать автомобили у нарушителей ПДД

Как и нынешняя модель, новый Mini будет доступен как с бензиновыми и дизельными двигателями, так и в электрическом варианте. Примечательно, что на предприятии в Оксфорде планируют выпускать только версии с двигателями внутреннего сгорания, а вот электромобиль Mini будут собирать на новом предприятии в Китае.

[ + – ] На тестах засняли электрокар Mini Фото: Auto Express

На тестах показали именно электрокар Mini Cooper SE. В новом поколении также появятся электрические кроссовер, кабриолет и заряженная версия JCW.

Ранее Фокус рассказывал о новом недорогом ретро-электромобиле ORA. Его продажи уже стартовали в Европе.