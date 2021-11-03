Новий Mini 2023 показали на перших фото
Mini нового покоління збереже ретро-дизайн. Залишиться в лінійці й електрична версія.
У Великій Британії вперше зняли Mini нового покоління. Хетчбек зараз проходить тести, а його презентацію заплановано на початок 2023 року. Про це повідомляє видання Auto Express.
Хоча новий Mini випробовують у камуфляжі, все ж таки можна розглянути риси його дизайну. До того ж на основі шпигунських фото вже створено неофіційні рендери моделі.
Mini 2023 збереже фірмові круглі фари та знайомий силует, хіба що біля лобового скла трохи збільшений кут нахилу. Також відомо, що хетчбек стане компактнішим за нинішню модель — переважно за рахунок зменшених звисів кузова. Будують авто на новій палатформі FAAR.Важливо
Як і нинішня модель, новий Mini буде доступний як із бензиновими та дизельними двигунами, так і в електричному варіанті. Варто зазначити, що на підприємстві в Оксфорді планують випускати лише версії з двигунами внутрішнього згоряння, а ось електромобіль Mini збиратимуть на новому підприємстві у Китаї.
На тестах показали електрокар Mini Cooper SE. У новому поколінні також з'являться електричні кросовер, кабріолет і заряджена версія JCW.
Раніше Фокус розповідав про новий недорогий ретро-електромобіль ORA. Його продаж уже стартував у Європі.