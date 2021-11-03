Новий Mini 2023 показали на перших фото

Mini нового покоління збереже ретро-дизайн. Залишиться в лінійці й електрична версія.

У Великій Британії вперше зняли Mini нового покоління. Хетчбек зараз проходить тести, а його презентацію заплановано на початок 2023 року. Про це повідомляє видання Auto Express.

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Хоча новий Mini випробовують у камуфляжі, все ж таки можна розглянути риси його дизайну. До того ж на основі шпигунських фото вже створено неофіційні рендери моделі.

[ + – ] Новий Mini стане трохи компактнішим Фото: Auto Express

Mini 2023 збереже фірмові круглі фари та знайомий силует, хіба що біля лобового скла трохи збільшений кут нахилу. Також відомо, що хетчбек стане компактнішим за нинішню модель — переважно за рахунок зменшених звисів кузова. Будують авто на новій палатформі FAAR.

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Як і нинішня модель, новий Mini буде доступний як із бензиновими та дизельними двигунами, так і в електричному варіанті. Варто зазначити, що на підприємстві в Оксфорді планують випускати лише версії з двигунами внутрішнього згоряння, а ось електромобіль Mini збиратимуть на новому підприємстві у Китаї.

[ + – ] На тестах зняли електрокар Mini Фото: Auto Express

На тестах показали електрокар Mini Cooper SE. У новому поколінні також з'являться електричні кросовер, кабріолет і заряджена версія JCW.

Раніше Фокус розповідав про новий недорогий ретро-електромобіль ORA. Його продаж уже стартував у Європі.