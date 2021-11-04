Tesla выпустила новую универсальную зарядку для всех электромобилей (фото)
Настенное зарядное устройство от Tesla будет продаваться за 415 долларов.
Tesla выпустила новое домашнее зарядное устройство, предназначенное для всех электрокаров, которые продаются в Северной Америке. Это первый случай, когда автопроизводитель предложил зарядку без своего патентованного разъема, который используется в Tesla, пишет The Verge.
Разъем нового настенного зарядного устройства стандартный — J1772, электромобиль можно будет подзаряжать как в помещении, так и на улице. Wall Box обеспечивает зарядку до 9,6 кВт. В комплекте с зарядкой идет кабель длиной 7,3 метра. Новинка Tesla это по сути модифицированная версия домашнего зарядного устройства предыдущего поколения, которое продавалось ранее.
Представленным устройством можно подзаряжать электромобили всех производителей, но для работы с моделями Tesla понадобится специальный адаптер, который входит в стандартную комплектацию любого автомобиля компании.
Новинку запустили вскоре после того, как Tesla объявила владельцам электрокаров других производителей, что у них появится возможность подзаряжаться на станциях Supercharger в Нидерландах.
В планах автопроизводителя запуск 25000 супербыстрых зарядок по всему миру для владельцев электрокаров, производимых другими компаниями.
Как сообщал Фокус, в новой компактной модели Tesla под рабочим названием Model 2 появятся батареи китайского производителя BYD.