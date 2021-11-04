Tesla випустила нову універсальну зарядку для всіх електромобілів (фото)
Настінний зарядний пристрій Tesla продаватиметься за 415 доларів.
Tesla випустила новий зарядний пристрій, призначений для всіх електрокарів, які продаються в Північній Америці. Це перший випадок, коли автовиробник запропонував зарядку без свого патентованого роз'єму, який використовується в Tesla, пише The Verge.
Роз'єм нового настінного зарядного пристрою стандартний — J1772, електромобіль можна буде заряджати як у приміщенні, так і на вулиці. Wall Box забезпечує заряджання до 9,6 кВт. У комплекті з зарядкою йде кабель завдовжки 7,3 метра. Новинка Tesla це, по суті, модифікована версія домашнього зарядного пристрою попереднього покоління, який продавали раніше.
Представленим пристроєм можна заряджати електромобілі всіх виробників, але для роботи з моделями Tesla знадобиться спеціальний адаптер, який входить до стандартної комплектації будь-якого автомобіля компанії.
Новинку запустили невдовзі після того, як Tesla оголосила власникам електрокарів інших виробників, що в них з'явиться можливість заряджатися на станціях Supercharger у Нідерландах.
У планах автовиробника запуск 25 000 супершвидких зарядок по всьому світу для власників електрокарів, що виробляються іншими компаніями.
Як повідомляв Фокус, у новій компактній моделі Tesla під робочою назвою Model 2 з'являться батареї китайського виробника BYD.