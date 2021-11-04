Tesla випустила нову універсальну зарядку для всіх електромобілів (фото)

Настінний зарядний пристрій Tesla продаватиметься за 415 доларів.

Tesla випустила новий зарядний пристрій, призначений для всіх електрокарів, які продаються в Північній Америці. Це перший випадок, коли автовиробник запропонував зарядку без свого патентованого роз'єму, який використовується в Tesla, пише The Verge.

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Роз'єм нового настінного зарядного пристрою стандартний — J1772, електромобіль можна буде заряджати як у приміщенні, так і на вулиці. Wall Box забезпечує заряджання до 9,6 кВт. У комплекті з зарядкою йде кабель завдовжки 7,3 метра. Новинка Tesla це, по суті, модифікована версія домашнього зарядного пристрою попереднього покоління, який продавали раніше.

[ + – ] Нова зарядка Tesla

Представленим пристроєм можна заряджати електромобілі всіх виробників, але для роботи з моделями Tesla знадобиться спеціальний адаптер, який входить до стандартної комплектації будь-якого автомобіля компанії.

Новинку запустили невдовзі після того, як Tesla оголосила власникам електрокарів інших виробників, що в них з'явиться можливість заряджатися на станціях Supercharger у Нідерландах.

У планах автовиробника запуск 25 000 супершвидких зарядок по всьому світу для власників електрокарів, що виробляються іншими компаніями.

Як повідомляв Фокус, у новій компактній моделі Tesla під робочою назвою Model 2 з'являться батареї китайського виробника BYD.