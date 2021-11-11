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Новая Toyota для большой семьи оценена на уровне Renault Duster

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Toyota Avanza, Toyota Avanza 2022, новая Toyota Avanza, минивэн Toyota
Фото: Toyota | Дизайн Toyota Avanza стал выразительнее

Toyota Avanza – недорогой минивэн с просторным салоном. Модель весьма богато оснащена.

На автосалоне в Джакарте дебютировала новая Toyota Avanza третьего поколения. Бюджетный минивэн уже поступает в продажу и в базовой версии будет стоить около 14 500 долларов. Об этом сообщает сайт Дром.

Toyota Avanza, Toyota Avanza 2022, новая Toyota Avanza, минивэн Toyota
Комплектация модели расширена
Фото: Toyota

Toyota Avanza радикально изменилась – было решено отказаться от рамы, а привод теперь передний, а не задний. Дизайн стал выразительнее – с огромной решеткой радиатора и раскосыми фарами. К тому же, минивэн стал значительно крупнее предшественника:

  • Длина – 4395 мм
  • Ширина – 1730 мм
  • Высота – 1665 мм
  • Колесная база – 2750 мм
Toyota Avanza 2022,Toyota Avanza, новая Toyota Avanza, минивэн Toyota
Минивэн подрос до 4,4 м в длину
Фото: Toyota
Toyota Avanza 2022,Toyota Avanza, новая Toyota Avanza, минивэн Toyota
Разработчики отказались от рамы
Фото: Toyota
Toyota Avanza 2022,Toyota Avanza, новая Toyota Avanza, минивэн Toyota
Предложены версии на 5 и 7 мест
Фото: Toyota
Toyota Avanza 2022,Toyota Avanza, новая Toyota Avanza, минивэн Toyota
Toyota Avanza 2022,Toyota Avanza, новая Toyota Avanza, минивэн Toyota
Toyota Avanza 2022,Toyota Avanza, новая Toyota Avanza, минивэн Toyota

Возросшие размеры позволили сделать Toyota Avanza просторнее внутри. Минивэн предложен в версиях на 5 и 7 мест. Начальная комплектация включает цифровую панель приборов, 9-дюймовый сенсорный экран, кондиционер, парктроник и 2 подушки безопасности.

Цены стартуют с 14 500 долларов

Toyota Avanza 2022 оснащают бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями объемом 1,3 л (98 л. с.) и 1,5 л (105 л. с.). В первом случае предлагают только 5-ступенчатую МКПП, во втором – доступен еще и вариатор. На смену зависимой задней подвеске пришла торсионная.

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