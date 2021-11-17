UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Volkswagen обновил популярный компактный кроссовер (фото)

899
Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc
Фото: Volkswagen | Обновлено все семейство Volkswagen T-Roc

Все семейство Volkswagen T-Roc прошло фейслифтинг. Наряду со стандартной моделью обновили кабриолет и заряженный T-Roc R.

В Германии представили Volkswagen T-Roc 2022. Компактный кроссовер прошел плановую модернизацию и с января поступит в продажу. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc
У Volkswagen T-Roc новая передняя часть
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen T-Roc узнается, прежде всего, по измененной передней части. Кроссоверу заменили фары, решетку радиатора и бампер. Сзади обновили фонари. Фейслифтинг прошли стандартный кроссовер, а также кабриолет и заряженный Volkswagen T-Roc R, причем последний – несколько отличается по дизайну.

Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc
Кнопки климат-контроля теперь сенсорные
Фото: Volkswagen

Главное новшество в салоне – увеличенный дисплей мультимедийной системы: теперь он может достигать 9,2 дюймов в диагонали. Часть кнопок климат-контроля стали сенсорными. Также улучшена отделка передней панели.

Важно
Конкурент BMW X3 от Mazda рассекречен на первых фото
Конкурент BMW X3 от Mazda рассекречен на первых фото

Двигатели Volkswagen T-Roc 2022 остались без изменений. Кроссовер доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.), 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 116 и 150 л. с. В линейке есть версии с передним и полным приводом.

Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc
Продажи обновленного кроссовера стартуют в январе
Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc
Сзади обновили фонари
Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc R оснащен 300-сильным турбомотором
Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc R разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с
Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc
Кабриолет Volkswagen T-Roc
Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc
Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc
Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc
Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc
Кабриолет Volkswagen T-Roc, новый Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc 2022, Volkswagen T-Roc

Спортивный кроссовер Volkswagen T-Roc R сохранил 2,0-литровую 300-сильную турбочетверку. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с и развить 250 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал о новом кроссовере MG One. Модель привлекает невысокой ценой.