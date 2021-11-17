Volkswagen обновил популярный компактный кроссовер (фото)

Все семейство Volkswagen T-Roc прошло фейслифтинг. Наряду со стандартной моделью обновили кабриолет и заряженный T-Roc R.

В Германии представили Volkswagen T-Roc 2022. Компактный кроссовер прошел плановую модернизацию и с января поступит в продажу. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

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[ + – ] У Volkswagen T-Roc новая передняя часть Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen T-Roc узнается, прежде всего, по измененной передней части. Кроссоверу заменили фары, решетку радиатора и бампер. Сзади обновили фонари. Фейслифтинг прошли стандартный кроссовер, а также кабриолет и заряженный Volkswagen T-Roc R, причем последний – несколько отличается по дизайну.

[ + – ] Кнопки климат-контроля теперь сенсорные Фото: Volkswagen

Главное новшество в салоне – увеличенный дисплей мультимедийной системы: теперь он может достигать 9,2 дюймов в диагонали. Часть кнопок климат-контроля стали сенсорными. Также улучшена отделка передней панели.

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Двигатели Volkswagen T-Roc 2022 остались без изменений. Кроссовер доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.), 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 116 и 150 л. с. В линейке есть версии с передним и полным приводом.

[ + – ] Продажи обновленного кроссовера стартуют в январе [ + – ] Сзади обновили фонари [ + – ] Volkswagen T-Roc R оснащен 300-сильным турбомотором [ + – ] Volkswagen T-Roc R разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с [ + – ] Кабриолет Volkswagen T-Roc

Спортивный кроссовер Volkswagen T-Roc R сохранил 2,0-литровую 300-сильную турбочетверку. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с и развить 250 км/ч.

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