Калашников будет выпускать электромобили: изображения и подробности

Электромобиль Иж UV-4 предложат в двухместной и четырехместной версиях. Его запас хода – 150 км.

В интернет попали патентные изображения Иж UV-4 – первого авто концерна Калашников. Известный производитель оружия планирует выпускать электрокары. Об этом пишет сайт Carscoops.

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Следует отметить, что предсерийные концепт-кары Иж UV-4 были продемонстрированы еще в 2018-2019 годах. Судя по изображениям, серийная модель не слишком отличается от прототипов и очень напоминает по дизайну электрокар Renault Twizzy. Основной упор создатели Иж UV-4 делают на службы доставки, такси и каршеринга.

[ + – ] Электрокар весит всего 650 кг Фото: carscoops.com

Электромобиль Калашникова весит всего 650 кг, ведь он довольно компактный:

Длина – 3,4 м

Ширина – 1,5 м

Высота – 1,7 м

[ + – ] Запланирован двухместный трехколесный вариант Иж UV-4 Фото: carscoops.com

Помимо уже знакомого четырехместного варианта рассекретили еще и более доступную двухместную версию. Примечательно, что она трехколесная и не имеет дверей.

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В салоне предусмотрены цифровая панель приборов и сенсорный дисплей. Оснащение включает кондиционер и регулируемую подвеску.

[ + – ] У трехколесной версии отсутствуют двери Фото: carscoops.com

Ранее сообщалось, что автомобиль Калашникова оснащен 68-сильным мотором и способен развить 80 км/ч. Заявленный запас хода в базовой версии – 150 км, также предложат более "дальнобойный" вариант. Также разработчики утверждают, что разработали защиту батареи от пожара при аварии.

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