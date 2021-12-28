Tesla устроила зажигательное шоу под украинский "Щедрик" (видео)

Tesla записала нестандартное поздравление с новогодними праздниками. Оно собирает сотни тысяч просмотров в Youtube.

В Tesla решили оригинально поздравить всех с Рождеством и новогодними праздниками. Компания записала видео со световым шоу с участием электрокаров. Ролик опубликовали на страницах Tesla в Twitter и на Youtube.

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В видео электромобили Tesla синхронно подмигивают фарами в такт под музыку. В качестве мелодии выбрали всемирно известную украинскую мелодию "Щедрик" (в США ее называют Carol of the Bells).

Перфоманс назвали S3XY Light Show ("световое шоу S3XY"). Аббревиатура указывает на модели Tesla, задействованные в видео:

Tesla Model S

Tesla Model 3

Tesla Model X

Tesla Model Y

Именно в таком порядке электрокары и выстроились в ролике. Видео оказалось весьма популярным и за несколько дней собрало уже около 600 тыс. просмотров на Youtube. Роликом поделился и официальный аккаунт Украины в Twitter.

Это не первое рождественское поздравление от Tesla. Ранее компания использовала для этой цели композицию Wizards in Winter от Trans-Siberian Orchestra, причем в электрокарах даже можно было активировать специальный рождественский режим под эту мелодию.

Ранее Фокус рассказывал о рождественском рекорде скорости. Авто с елкой на крыше разогнали до 295 км/ч.