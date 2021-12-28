Tesla влаштувала запальне шоу під український "Щедрик" (відео)

Tesla записала нестандартне вітання з новорічними святами. Воно збирає сотні тисяч переглядів у Youtube.

У Tesla вирішили оригінально привітати всіх із Різдвом і новорічними святами. Компанія записала відео зі світловим шоу за участю електрокарів. Ролик опублікували на сторінках Tesla у Twitter і на Youtube.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У відео електромобілі Tesla синхронно підморгують фарами в такт під музику. Як мелодія обрали всесвітньо відому українську мелодію "Щедрик" (у США її називають Carol of the Bells).

Перфоманс назвали S3XY Light Show ("Світлове шоу S3XY"). Абревіатура вказує на моделі Tesla, задіяні у відео:

Tesla Model S

Tesla Model 3

Tesla Model X

Tesla Model Y

Саме в такому порядку електрокари й вишикувалися в ролику. Відео виявилося дуже популярним і за кілька днів зібрало вже близько 600 тис. переглядів на Youtube. Роликом поділився й офіційний обліковий запис України в Twitter.

Це не перше різдвяне вітання від Tesla. Раніше компанія використовувала для цього композицію Wizards in Winter від Trans-Siberian Orchestra, причому в електрокарах навіть можна було активувати спеціальний різдвяний режим під цю мелодію.

Раніше Фокус розповідав про різдвяний рекорд швидкості. Авто з ялинкою на даху розігнали до 295 км/год.