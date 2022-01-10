Рассекречен новый кроссовер Haval: у него брутальный дизайн и компактные размеры

Haval Cool Dog — небольшой кроссовер с агрессивным внедорожным дизайном. Его оснастили 184-сильным турбомотором.

Опубликованы фото Haval Cool Dog от Great Wall. Компактный кроссовер для молодежи поступит в продажу со второй половины 2022 года и будет поставляться на экспорт. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

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Новый Haval Cool Dog – серийная версия прошлогоднего концепт-кара X-Dog. Кроссовер отличается агрессивным угловатым дизайном, который свойственный классическим внедорожникам. У него высокий капот, изогнутая оконная линия, профилированные боковины и дверь багажника.

[ + – ] Дизайн выдержан во внедорожном стиле Фото: CarNewsChina

Несмотря на внедорожный дизайн, Haval Cool Dog 2022 является типичным кроссовером с несущим кузовом, причем весьма небольшим.

Размеры Haval Cool Dog:

Длина – 4520 мм

Ширина – 1875 мм

Высота – 1745 мм

Колесная база – 2710 мм

[ + – ] Кроссовер оснащен 1,5-литровым 184-сильным турбомотором Фото: CarNewsChina

Базовая комплектация кроссовера включает 18-дюймовые диски, а 19-дюймовые колеса предложат за доплату. Также среди опций будет панорамная крыша. Салон Haval Cool Dog пока не рассекречен.

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Китайский кроссовер оснащен 1,5-литровым 184-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Максимальная скорость – 175 км/ч. Будут доступны версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появятся новые кроссоверы Haval. В 2022 году на нашем рынке представят сразу три модели китайского бренда.