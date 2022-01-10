Розсекречений новий кросовер Haval: у нього брутальний дизайн і компактні розміри

Haval Cool Dog — невеликий кросовер з агресивним позашляховим дизайном. Його оснастили 184-сильним турбомотором.

Опубліковано фото Haval Cool Dog від Great Wall. Компактний кросовер для молоді надійде у продаж із другої половини 2022 року та поставлятиметься на експорт. Про це пише сайт CarNewsChina.

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Новий Haval Cool Dog — серійна версія торішнього концепт-кара X-Dog. Кросовер відрізняється агресивним незграбним дизайном, який властивий класичним позашляховикам. У нього високий капот, вигнута віконна лінія, профільовані боковини та двері багажника.

[ + – ] Дизайн витриманий у позашляховому стилі Фото: CarNewsChina

Незважаючи на позашляховий дизайн, Haval Cool Dog 2022 є типовим кросовером із несучим кузовом, причому дуже невеликим.

Розміри Haval Cool Dog:

довжина — 4 520 мм;

ширина — 1 875 мм;

висота — 1 745 мм;

колісна база — 2 710 мм.

[ + – ] Кросовер оснащений 1,5-літровим 184-сильним турбомотором Фото: CarNewsChina

Базова комплектація кросовера враховує 18-дюймові диски, а 19-дюймові колеса запропонують за доплату. Також серед опцій буде панорамний дах. Салон Haval Cool Dog поки не розсекречено.

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Китайський кросовер оснащений 1,5-літровим 184-сильним бензиновим турбомотором і 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Максимальна швидкість — 175 км/год. Будуть доступні версії з переднім і повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з’являться нові кросовери Haval. У 2022 році на нашому ринку представлять одразу три моделі китайського бренду.