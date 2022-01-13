В Украине стартуют продажи роскошного французского седана: подробности и комплектация

DS 9 флагман в линейке французского премиум-бренда. Большой седан очень богато оснащен.

В Украине появится новый DS 9. Французский седан бизнес-класса стартует на нашем рынке уже в ближайшее время. Об этом сообщает официальное представительство DS в Украине.

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[ + – ] DS 9 достигает почти 5 м в длину Фото: DS Automobiles

DS 9 2022 является флагманом в линейке французского бренда, входящего в концерн Stellantis. Премиальный седан достигает 4,93 м в длину при колесной базе в 2,9 м.

Автомобиль отличается элегантным дизайном с покатой крышей и широкой решеткой радиатора. Модель позиционируют, как преемника легендарного Citroen DS и со знаменитым предком ее роднят некоторые черты вроде поворотников в задних стойках крыши. Среди интересных деталей салона — выдвижные часы.

[ + – ] Комплектация DS 9 очень богатая Фото: DS Automobiles

Новый DS 9 в Украине предложат в двух богато оснащенных версиях. Performance Line делает акцент на динамике, поэтому у нее 19-дюймовые диски и черная решетка радиатора, а салон отделан алькантарой. Комплектация включает виртуальную панель приборов, бесключевой доступ, климат-контроль, камеру заднего вида, парктроник, беспроводную зарядку смартфонов, электропривод и подогрев сидений.

[ + – ] В версии Performance Line салон обшит алькантарой Фото: DS Automobiles

Вариант Opera ориентирован на комфорт: в этом случае салон обшит кожей, добавлены вентиляция и массаж кресел, камеры кругового обзора и парковочный автопилот.

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Кроме того, предусмотрены системы автоматического торможения и удержания в полосе. Среди опций – подогрев, вентиляция и массаж задних сидений, система ночного видения и отделка дорогой кожей Nappa.

[ + – ] Поначалу седан будет доступен с 215-сильным турбомотором Фото: DS Automobiles

Характеристики DS 9 в Украине

Новый DS 9 со старта будет доступен на украинском рынке только с 1,6-литровым 215-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Также в линейке модели есть подзаряжаемые гибриды мощностью 225, 250 и 360 л. с.

Ранее Фокус рассказывал, что до конца зимы в Украине представят сразу несколько интересных моделей. Большинство из них — кроссоверы.