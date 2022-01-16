Tesla будет продавать свои электромобили в Индии

Министр промышленности индийского штата будет рад содействовать Маску в открытии Теsla магазина, несмотря на высокие налоги в стране

Министр промышленности и торговли индийского штата Теланганга К.Т. Рама Рао пригласил к себе топ-менеджера и визионера Илона Маска, чтобы открыть в Индии подразделение Tesla по продаже электромобилей. Об этом политик написал в своем Twitter. Это приглашение было сделано в ответ на твит Маска парой дней ранее о том, что он все еще испытывает ряд проблем с открытием в Индии бизнеса, и работает над их решением совместно с индийскими властями.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Привет, Илон, я министр промышленности и торговли штата Телангана в Индии. Буду рад стать партнером Tesla в решении задач, связанных с открытием магазина в Индии/Телангане. Наш штат является чемпионом в сфере инициатив в области устойчивого развития и первоклассным местом для бизнеса в Индии", — написал Рама Рао в ответ на сообщение Илона Маска.

Ранее Илон Маск ответил на вопрос пользователя Twitter: "Какие еще новости о том, когда Tesla запустится в Индии? Они довольно крутые и заслуживают того, чтобы быть в каждом уголке мира!"

Маск ответил, что Tesla хотела начать продавать в Индии свои электромобили уже в этом году. Но в этой стране налоги — одни из самых высоких в мире.

По данным издания Business-Standard, в США автомобиль Tesla Model 3 стоит $39 990. В Индии все авто стоимостью выше $40 тысяч, включая расходы на доставку и страхование, подлежат обложению пошлиной в 100%. Пошлина на автомобили дешевле $40 000 составляет 60%.

В 2020 году Илон Маск впервые объявил о том, что его компания Tesla собирается продавать электромобили в Индии. Для этих целей Tesla создала дочернюю компанию India Motors and Energy Private Limited.

Ранее Фокус сообщал, что компания Tesla будет принимать криптовалюту Dogecoin в уплату за некоторые товары. Речь идет преимущественно об автомобильных аксессуарах и сувенирах.