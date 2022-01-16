Tesla продаватиме свої електромобілі в Індії

Міністр промисловості індійського штату буде радий сприяти Маску у відкритті магазину Теsla , незважаючи на високі податки в країні

Міністр промисловості та торгівлі індійського штату Теланганга К.Т. Рама Рао запросив до себе топ-менеджера та візіонера Ілона Маска, щоб відкрити в Індії підрозділ Tesla з продажу електромобілів. Про це політик написав у своєму Twitter. Це запрошення було зроблено у відповідь на твіт Маска парою днів раніше про те, що він все ще має низку проблем з відкриттям в Індії бізнесу, і працює над їх вирішенням спільно з індійською владою.

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"Привіт, Ілон, я міністр промисловості та торгівлі штату Телангана в Індії. Буду радий стати партнером Tesla у вирішенні завдань, пов'язаних з відкриттям магазину в Індії/Телангані. Наш штат є чемпіоном у сфері ініціатив у сфері сталого розвитку та першокласним місцем для бізнесу у Індії", — написав Рама Рао у відповідь на повідомлення Ілона Маска.

Раніше Ілон Маск відповів на запитання користувача Twitter: "Які ще новини про те, коли Tesla запуститься в Індії? Вони досить круті і заслуговують на те, щоб бути в кожному куточку світу!"

Маск відповів, що Tesla хотіла почати продавати в Індії свої електромобілі вже цього року. Але в цій країні податки — одні з найвищих у світі.

За даними видання Business-Standard, у США автомобіль Tesla Model 3 коштує $39 990. В Індії всі авто вартістю понад $40 тисяч, включаючи витрати на доставку та страхування, підлягають оподаткуванню митом у 100%. Мито на автомобілі дешевше за $40 000 становить 60%.

У 2020 році Ілон Маск вперше оголосив, що його компанія Tesla збирається продавати електромобілі в Індії. З цією метою Tesla створила дочірню компанію India Motors and Energy Private Limited.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Tesla прийматиме криптовалюту Dogecoin у сплату за деякі товари. Йдеться переважно про автомобільні аксесуари та сувеніри.