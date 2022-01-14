Компанія Tesla прийматиме криптовалюту-мем Dogecoin як плату за деякі товари

Це повідомлення Ілон Маск опублікував у своєму Twitter. Після чого вартість альткоіну зросла на 10%

Декілька годин тому на веб-сайті компанії була додана можливість купівлі аксесуарів Tesla за Dogecoin. При чому для здійснення покупок потрібен спеціальний гаманець.

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На деяких товарах вже з’явилася ціна у криптовалюті: пряжка для ременю із символікою Tesla за 835 DOGE, электроквадроцикл для дітей 12020 DOGE та свисток у формі позашляховика Cybertruck за 300 DOGE.

У своєму Twitter Ілон Маск написав: "Товар Tesla можна купити за Dogecoin", одразу після публікації всієї інформації на сайті компанії.

Підписники позитивно та жартівливо відреагували на новину. Ось декілька коментарів:

Минулого року керівник компанії електрокарів зазначив, що Tesla може почати приймати Dogecoin за оплату своїх автомобілів. Підписники Ілона бурхливо підтримали таку ідею.

Dogecoin є однією з найбільш мінливих криптовалют. Вона була започаткована у 2013 році як жарт і зосереджена навколо інтернет-мема Шиба-іну. Вартість криптовалюти зросла минулого року і залишається приблизно на 2000% вище, ніж рік тому.

Маск є прихильником криптовалюти та часто підтримував dogecoin. Нещодавно в інтерв’ю для журналу Time виробник електромобілів сказав, що жартівлива валюта — найкращий спосіб для транзакцій.

Також Фокус писав, що криптовалюта Dogecoin виросла в ціні на 16% після твіту Маска. Підприємець опублікував картинку, на якій намальований Dogecoin у вигляді купюри і поцікавився у своїх читачів, якого вона номіналу.