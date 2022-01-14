Компания Tesla будет принимать криптовалюту-мем Dogecoin в качестве платы за некоторые товары

Это сообщение Илон Маск опубликовал в своем Twitter. После чего стоимость альткоина выросла на 10%.

Несколько часов назад на веб-сайте компании была добавлена возможность покупки аксессуаров Tesla по Dogecoin. Причем для совершения покупок требуется специальный кошелек.

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На некоторых товарах появилась цена в криптовалюте: пряжка для ремня с символикой Tesla за 835 DOGE, электроквадроцикл для детей за 12020 DOGE и свисток в форме внедорожника Cybertruck за 300 DOGE.

В своем Twitter Илон Маск написал: "Товар Tesla можно купить за Dogecoin" сразу после публикации всей информации на сайте компании.

Подписчики положительно и шутливо отреагировали на новость. Вот несколько комментариев:

В прошлом году руководитель компании электрокаров отметил, что Tesla может начать принимать Dogecoin за оплату своих автомобилей. Подписчики Илона бурно поддержали такую идею.

Dogecoin является одной из самых изменчивых криптовалют. Она была изобретена в 2013 году как шутка и сосредоточена вокруг интернет-мема Шиба-ину. Стоимость криптовалюты выросла в прошлом году и остается примерно на 2000% выше, чем год назад.

Маск является сторонником криптовалюты и часто поддерживал dogecoin. Недавно в интервью для журнала Time производитель электромобилей сказал, что шуточная валюта – лучший способ для транзакций.

Также Фокус писал, что криптовалюта Dogecoin выросла в цене на 16% после твита Маска. Предприниматель опубликовал картинку, на которой нарисован Dogecoin в виде купюры и поинтересовался у своих читателей, какого она номинала.