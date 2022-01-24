Первый в мире серийный летающий автомобиль готов к производству (видео)

Проект AirCar разрабатывают уже 15 лет. Летающее авто успешно проходит все испытания.

Летающий автомобиль Klein Vision AirCar прошел сертификацию. Транспортное бюро Словакии выдало ему сертификат летной годности, так что теперь он допущен к серийному производству. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Летающий автомобиль оснащен двигателем BMW Фото: скриншот/youtube

AirCar – детище словацкого конструктора Штефана Кляйна. Он разрабатывает проект более 15 лет и уже построил несколько прототипов летающего авто.

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Летающий автомобиль оснащен складывающимися крыльями, а сзади установлен толкающий винт. Прототип получил 1,6-литровый 160-сильный двигатель BMW и способен развивать в воздухе 190 км/ч и подниматься на высоту до 2,5 км.

[ + – ] Крылья AirCar складываются Фото: скриншот/YouTube

Активные испытания Klein Vision AirCar идут с 2020 года и он уже провел в воздухе свыше 50 часов. А в июне прошлого года летающий автомобиль совершил первый в истории междугородний перелет – преодолел почти 100 км между словацкими Братиславой и Нитрой.

[ + – ] После сертификации летающий автомобиль можно запускать в производство

Штефан Кляйн обещает, что серийная модель получит 300-сильный двигатель и будет способна достичь в полете 300 км/ч и пролетать до 1000 км без дозаправки. Анонсированы версии на 2 и 4 места, также в планах – летающая амфибия, способная передвигаться по суше, воде и воздуху.

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