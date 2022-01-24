Перший у світі серійний автомобіль, що літає, готовий до виробництва (відео)

Проєкт AirCar розробляють 15 років. Автомобіль, що літає, успішно проходить всі випробування.

Автомобіль, що літає, Klein Vision AirCar пройшов сертифікацію. Транспортне бюро Словаччини видало йому сертифікат льотної придатності, тому тепер він допущений до серійного виробництва. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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[ + – ] Автомобіль, що літає, оснащений двигуном BMW Фото: скриншот/youtube

AirCar — дітище словацького конструктора Штефана Кляйна. Він розробляє проєкт понад 15 років і вже збудував кілька прототипів авто, що літає.

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Автомобіль, що літає, оснащений крилами, що складаються, а ззаду встановлений штовхальний гвинт. Прототип отримав 1,6-літровий 160-сильний двигун BMW і здатний розвивати повітря 190 км/год і підніматися на висоту до 2,5 км.

[ + – ] Крила AirCar складаються Фото: скриншот/YouTube

Активні випробування Klein Vision AirCar відбуваються з 2020 року і він уже провів у повітрі понад 50 годин. А у червні минулого року автомобіль, що літає, здійснив перший в історії міжміський переліт — подолав майже 100 км між словацькими Братиславою та Нітрою.

[ + – ] Після сертифікації автомобіль, що літає, можна запускати у виробництво

Штефан Кляйн обіцяє, що серійна модель отримає 300-сильний двигун і зможе досягти в польоті 300 км/год і пролітати до 1000 км без дозаправки. Анонсовані версії на 2 та 4 місця, також у планах — літальна амфібія, здатна пересуватися по суші, воді та повітрі.

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