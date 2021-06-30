AirCar здійснив перший в історії міжміський переліт (відео)
Ця літальна машина здатна трансформуватися з автомобіля в літак і назад за лічені хвилини.
Літальний автомобіль AirCar Prototype 1 здійснив перший в історії міжміський переліт.
Як пише Digitaltrends, у понеділок, 28 червня машина за 35 хвилин подолала відстань 96 км між Нітрою і Братиславою (міста в Словаччині).
Видання зазначає, що з урахуванням населених пунктів, які зустрічаються на наземному шляху, звичайний автомобіль долає цю відстань приблизно за годину. Тобто, політ на літальному автомобілі виявився майже вдвічі швидшим.
Також на кадрах показаний процес трансформації AirCar із "літакового" положення в автомобільне, судячи з відео, це займає не більше трьох хвилин.
У нинішньому вигляді AirCar Prototype 1 оснащений двигуном від компанії BMW потужністю 160 кінських сил і парашутом.
Автомобіль вже показав свою здатність летіти на висоті до 2,5 кілометрів, розвиваючи при цьому швидкість до 190 км/год.
AirCar Prototype 2 планують оснастити посиленим двигуном потужністю 300 к. с. Така машина буде здатна летіти зі швидкістю до 300 км/год.
Також збільшиться дальність польоту: AirCar Prototype 2 зможе долати відстань до 1 000 кілометрів.
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