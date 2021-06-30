AirCar здійснив перший в історії міжміський переліт (відео)

Ця літальна машина здатна трансформуватися з автомобіля в літак і назад за лічені хвилини.

Літальний автомобіль AirCar Prototype 1 здійснив перший в історії міжміський переліт.

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Як пише Digitaltrends, у понеділок, 28 червня машина за 35 хвилин подолала відстань 96 км між Нітрою і Братиславою (міста в Словаччині).

Видання зазначає, що з урахуванням населених пунктів, які зустрічаються на наземному шляху, звичайний автомобіль долає цю відстань приблизно за годину. Тобто, політ на літальному автомобілі виявився майже вдвічі швидшим.

[ + – ] Пілот AirCar Фото: скриншот

Також на кадрах показаний процес трансформації AirCar із "літакового" положення в автомобільне, судячи з відео, це займає не більше трьох хвилин.

У нинішньому вигляді AirCar Prototype 1 оснащений двигуном від компанії BMW потужністю 160 кінських сил і парашутом.

Автомобіль вже показав свою здатність летіти на висоті до 2,5 кілометрів, розвиваючи при цьому швидкість до 190 км/год.

[ + – ] AirCar під час польоту

AirCar Prototype 2 планують оснастити посиленим двигуном потужністю 300 к. с. Така машина буде здатна летіти зі швидкістю до 300 км/год.

Також збільшиться дальність польоту: AirCar Prototype 2 зможе долати відстань до 1 000 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що в Нідерландах зʼявився літальний автомобіль, причому прототип вже пройшов всілякі ходові випробування і краш-тести.

Також ми писали, що в Туреччині успішно протестували 230-кілограмовий літальний автомобіль.

Фокус писав про те, що в Японії компанія SkyDrive провела перший пілотований тест-драйв літального автомобіля.