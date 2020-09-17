В Турции успешно провели пробный полет первого летающего автомобиля собственного производства.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на сообщение в Тwitter компании Baykar, в которой было создано это авто.

"Летающий автомобиль CEZERI, который мы разработали на национальном уровне, совершил свой первый полет", – сообщили в компании.

Новаторская 230-килограммовая машина поднялась на высоту 10 метров.

В компании планируют создать более усовершенствованные прототипы, а также выполнять полеты с человеком, но для этого понадобится 10-15 лет.

Летающий автомобиль CEZERİ впервые был представлен на Фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле в 2019 году.

Разработчики отмечают, что по техническим характеристикам, авто сможет подниматься на максимальную высоту 2 км, развивать скорость 100 км/ч, находиться в воздухе в течение часа, преодолевая за это время 70-80 км. Его вес – 259 кг, работает благодаря 8 электрическим моторам.

Ранее в Японии компания SkyDrive провела первый пилотируемый тест-драйв летающего автомобиля. Демонстрационный полет был проведен на испытательном полигоне Toyota – крупнейшем в Японии, который также является базой для разработки автомобилей. Отмечается, что это была первая публичная демонстрация летающей машины в истории Японии.

Компания Volocopter успешно протестировала в центре немецкого Штутгарта пассажирский мультикоптер. Аппарат взлетел над спортивной площадкой в центре города, а через несколько минут приземлился в той же точке.