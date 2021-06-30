AirCar совершил первый в истории междугородний перелет (видео)

Эта летающая машина способна трансформироваться из автомобиля в самолет и обратно за считанные минуты.

Летающий автомобиль AirCar Prototype 1 совершил первый в истории междугородний перелет.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как пишет Digitaltrends, в понедельник, 28 июня машина за 35 минут преодолела расстояние 96 км между Нитрой и Братиславой (города в Словакии).

Издание отмечает, что с учётом встречающихся по наземному пути населенных пунктов, обычный автомобиль преодолевает это расстояние примерно за час. То есть, полет на летающем автомобиле оказался почти в два раза быстрее.

[ + – ] Пилот AirCar Фото: скриншот

Также на кадрах показан процесс трансформации AirCar из "самолетного" положения в автомобильное, судя по видео, это занимает не более трех минут.

В нынешнем виде AirCar Prototype 1 оснащен двигателем от компании BMW мощностью 160 лошадиных сил и парашютом.

Автомобиль уже показал свою способность лететь на высоте до 2,5 километров, развивая при этом скорость до 190 км/ч.

[ + – ] AirCar во время полета

AirCar Prototype 2 планируют оснастить усиленным двигателем мощностью 300 л.с. Такая машина будет способна лететь со скоростью до 300 км/ч.

Также увеличится дальность полета: AirCar Prototype 2 сможет преодолевать расстояние до 1000 километров.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах появился летающий автомобиль, причем прототип уже прошел всевозможные ходовые испытания и краш-тесты.

Также мы писали, что в Турции успешно протестировали 230-килограммовый летающий автомобиль.

Фокус писал о том, что в Японии компания SkyDrive провела первый пилотируемый тест-драйв летающего автомобиля.