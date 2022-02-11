Как ведет себя болид Формулы-1 на льду (видео)

Макс Ферстаппен испытал свой гоночный болид зимой. Для этого пришлось создать специальные шины.

Новоиспеченный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен в межсезонье попробовал себя в новой дисциплине – гонках на льду. Причем, в заезде он принял участие на своем боевом болиде. Видео необычной гонки опубликовали на Youtube-канале Red Bull.

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Столь необычно Ферстаппен проводит свой отпуск. Гонку провели на специальной трассе в австрийских Альпах близ городка Цель-ам-Зее. Соперником нидерландского гонщика стал мотоциклист Френки Зорн, которого называют легендой спидвея.

[ + – ] Для болида Red Bull RB16B создали специальные шипованные шины Фото: скриншот/youtube

Следует отметить, что в гонке принял участие прошлогодний болид Red Bull RB16B, на котором Макс Ферстаппен добыл чемпионство. Его гибридная силовая установка Honda состоит из 1,6-литровой турбошестерки и электромотора. Мощность – 900 л. с. при 15 000 об/мин.

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Конечно, автомобиль подготовили к гонке на льду. Специального для этого в Pirelli создали особые шипованные шины.

[ + – ] Гонка прошла в австрийских Альпах

Благодаря таланту Макса Ферстаппена и новой резине сверхмощный болид Red Bull неплохо себя показал на льду – он вполне контролируем. Тем не менее, без эффектных заносов не обошлось.

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