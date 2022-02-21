В лесу обнаружили заброшенный автосалон: сквозь машины проросли деревья (фото)

Автосалон закрылся 35 лет назад, но часть машин так и осталась стоять под открытым небом. Некоторые из них заинтересовали коллекционеров.

В американском штате Северная Каролина обнаружили на краю леса кладбище авто. Оказалось, что это целый заброшенный автосалон концерна American Motors Corporation (AMC). Об этом сообщает сайт The Drive.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Журналистам сайта удалось отыскать сына дилера АМС Робина Кольера. Выяснилось, что его автосалон Collier Motors AMC существовал с 60-х годов и закрылся в 1987 году после банкротства American Motors Corporation. Больше десятка нераспроданных машин так и остались стоять под открытым небом.

[ + – ] AMC Javellin [ + – ] AMC Gremlin [ + – ] AMC Rebel [ + – ] Jeep CJ [ + – ] Jeep Wagoneer [ + – ] Jeep Cherokee

По-видимому, автосалон специализировался на продаже как новых, так и подержанных автомобилей разных брендов концерна AMC. В лесу остались модели AMC, Jeep, Nash и Rambler разных годов выпуска.

За 35 лет многие автомобили уже проржавели, а некоторые даже уже стали частью ландшафта. Так, сквозь AMC Javellin проросло дерево, а бампер Jeep Cherokee плотно оплели корни.

Важно

Старый Ford 1931 года проехался после нескольких десятилетий простоя в поле (видео)

В то же время, часть машин сохранилась очень неплохо и их потихоньку разбирают коллекционеры, причем порой даже приезжают из других штатов. За последнее время владельцев нашли AMC Gremlin, Rebel и Javellin 70-х годов, также внедорожник Jeep Grand Wagoneer. Некоторые из них восстановят, другие – станут донорами запчастей.

Ранее Фокус рассказывал о еще одном кладбище авто в лесу. Там насчитали свыше 4000 машин разных лет выпуска.

Также мы писали про редкий заброшенный Aston Martin, найденный на паркинге в Киеве. Он не ездил несколько лет и покрылся слоем пыли.