В лесу обнаружили заброшенный автосалон: сквозь машины проросли деревья (фото)
Автосалон закрылся 35 лет назад, но часть машин так и осталась стоять под открытым небом. Некоторые из них заинтересовали коллекционеров.
В американском штате Северная Каролина обнаружили на краю леса кладбище авто. Оказалось, что это целый заброшенный автосалон концерна American Motors Corporation (AMC). Об этом сообщает сайт The Drive.
Журналистам сайта удалось отыскать сына дилера АМС Робина Кольера. Выяснилось, что его автосалон Collier Motors AMC существовал с 60-х годов и закрылся в 1987 году после банкротства American Motors Corporation. Больше десятка нераспроданных машин так и остались стоять под открытым небом.
По-видимому, автосалон специализировался на продаже как новых, так и подержанных автомобилей разных брендов концерна AMC. В лесу остались модели AMC, Jeep, Nash и Rambler разных годов выпуска.
За 35 лет многие автомобили уже проржавели, а некоторые даже уже стали частью ландшафта. Так, сквозь AMC Javellin проросло дерево, а бампер Jeep Cherokee плотно оплели корни.Важно
В то же время, часть машин сохранилась очень неплохо и их потихоньку разбирают коллекционеры, причем порой даже приезжают из других штатов. За последнее время владельцев нашли AMC Gremlin, Rebel и Javellin 70-х годов, также внедорожник Jeep Grand Wagoneer. Некоторые из них восстановят, другие – станут донорами запчастей.
Ранее Фокус рассказывал о еще одном кладбище авто в лесу. Там насчитали свыше 4000 машин разных лет выпуска.
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