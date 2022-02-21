У лісі виявили занедбаний автосалон: крізь машини проросли дерева (фото)

Автосалон закрився 35 років тому, але частина машин так і залишилася стояти просто неба. Деякі з них зацікавили колекціонерів.

В американському штаті Північна Кароліна виявили на краю лісу цвинтар авто. Виявилося, що це занедбаний автосалон концерну American Motors Corporation (AMC). Про це повідомляє сайт The Drive.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Журналістам сайту вдалося знайти сина дилера АМС Робіна Кольєра. З'ясувалося, що його автосалон Collier Motors AMC існував із 60-х років і закрився в 1987 після банкрутства American Motors Corporation. Більше десятка нерозпроданих машин так і залишилися стояти просто неба.

[ + – ] AMC Javellin [ + – ] AMC Gremlin [ + – ] AMC Rebel [ + – ] Jeep CJ [ + – ] Jeep Wagoneer [ + – ] Jeep Cherokee

Очевидно, автосалон спеціалізувався на продажу як нових, так і автомобілів, що були у використанні, різних брендів концерну AMC. У лісі залишилися моделі AMC, Jeep, Nash і Rambler різних років випуску.

За 35 років багато автомобілів уже проіржавіли, а деякі навіть стали частиною ландшафту. Так, крізь AMC Javellin проросло дерево, а бампер Jeep Cherokee щільно обплело коріння.

Важливо

Старий Ford 1931 року проїхався після кількох десятиріч простою у полі (відео)

У той же час частина машин збереглася дуже непогано, і їх потихеньку розбирають колекціонери, причому іноді навіть приїжджають із інших штатів. Останнім часом власників знайшли AMC Gremlin, Rebel і Javellin 70-х років, також позашляховик Jeep Grand Wagoneer. Деякі з них відновлять, інші стануть донорами запчастин.

Раніше Фокус розповідав про ще один цвинтар авто в лісі. Там нарахували понад 4000 машин різних років випуску.

Також ми писали про рідкісний занедбаний Aston Martin, знайдений на паркінгу в Києві. Він не їздив кілька років і вкрився шаром пилу.