У лісі виявили занедбаний автосалон: крізь машини проросли дерева (фото)
Автосалон закрився 35 років тому, але частина машин так і залишилася стояти просто неба. Деякі з них зацікавили колекціонерів.
В американському штаті Північна Кароліна виявили на краю лісу цвинтар авто. Виявилося, що це занедбаний автосалон концерну American Motors Corporation (AMC). Про це повідомляє сайт The Drive.
Журналістам сайту вдалося знайти сина дилера АМС Робіна Кольєра. З'ясувалося, що його автосалон Collier Motors AMC існував із 60-х років і закрився в 1987 після банкрутства American Motors Corporation. Більше десятка нерозпроданих машин так і залишилися стояти просто неба.
Очевидно, автосалон спеціалізувався на продажу як нових, так і автомобілів, що були у використанні, різних брендів концерну AMC. У лісі залишилися моделі AMC, Jeep, Nash і Rambler різних років випуску.
За 35 років багато автомобілів уже проіржавіли, а деякі навіть стали частиною ландшафту. Так, крізь AMC Javellin проросло дерево, а бампер Jeep Cherokee щільно обплело коріння.Важливо
У той же час частина машин збереглася дуже непогано, і їх потихеньку розбирають колекціонери, причому іноді навіть приїжджають із інших штатів. Останнім часом власників знайшли AMC Gremlin, Rebel і Javellin 70-х років, також позашляховик Jeep Grand Wagoneer. Деякі з них відновлять, інші стануть донорами запчастин.
Раніше Фокус розповідав про ще один цвинтар авто в лісі. Там нарахували понад 4000 машин різних років випуску.
Також ми писали про рідкісний занедбаний Aston Martin, знайдений на паркінгу в Києві. Він не їздив кілька років і вкрився шаром пилу.