Сканер отпечатков пальцев и 600 км запаса хода: показали топовый электрокроссовер Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQS SUV — премиальный электрический кроссовер стоимостью свыше 100 тыс. долларов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Новый Mercedes-Benz EQS SUV официально представили. Электрокроссовер должны были показать на автошоу в Пекине, но из-за его отмены презентация прошла онлайн. Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Кроссовер достигает 5130 мм в длину Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Benz EQS SUV

Электромобиль Mercedes-Benz EQS SUV – роскошный флагманский электрокроссовер марки. Его дизайн выполнен в духе других электрокаров семейства EQ – с заглушкой и трехлучевой звездой на месте решетки радиатора, обтекаемыми формами и выдвижными дверными ручками.

Mercedes-Benz EQS SUV 2023 построен на электрической платформе МЕА, которую также используют модели EQE и EQS. По габаритам он сопоставим с Mercedes-Benz GLS.

[ + – ] На выбор предложены версии мощностью 355 и 536 л. с. Фото: Mercedes-Benz

Размеры Mercedes-Benz EQS SUV:

Длина – 5130 мм

Ширина – 1956 мм

Высота – 1727 мм

Колесная база – 3200 мм

[ + – ] На всю переднюю панель растянут большой дисплей Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-Benz EQS SUV

Интерьер кроссовера выполнен в духе родственного лифтбэка EQS. На всю переднюю панель растянут большой 56-дюймовый дисплей. Он разделен на три секции – виртуальный щиток приборов, экран мультимедиа и отдельный дисплей для пассажира. Также доступны мониторы в спинках передних сидений. В салоне установлен сканер отпечатков пальцев, позволяющий автомобилю распознавать владельца.

Важно

Британцы готовят яркого конкурента Tesla Model S и Porsche Taycan

В отделке использованы кожа и дерево. Кресла первого и второго рядов получили электропривод. Новый Mercedes-Benz EQS SUV предложен в версиях на 5 и 7 мест. В последнем случае объем багажника составляет 198-2095 л.

[ + – ] Электропривод получили кресла первого и второго ряда Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Mercedes-Benz EQS SUV

Электрический кроссовер Mercedes-Benz со старта предложен в двух версиях:

EQS 450+ – один мотор, 355 л. с. и 568 Н∙м, задний привод;

EQS 580 4Matic – два мотора, 536 л. с. и 858 Н∙м, полный привод;

Запас хода пока объявлен только для 355-сильного варианта – 600 км. Зарядить электрокар Mercedes-Benz EQS SUV в быстром режиме на 80% можно за 31 минуту.

[ + – ] Цена электрокроссовера превышает 100 тыс. долларов

Все Mercedes-Benz EQS SUV 2023 комплектуют адаптивными амортизаторами, пневмоподвеской и управляемыми задними колесами. Диаметр разворота составляет 11 м.

Электрокар Mercedes-Benz EQS SUV поступит в производство на заводе в США под конец нынешнего года. Точные цены еще неизвестны, но наверняка даже базовая версия будет стоить свыше 100 тыс. долларов.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors разрабатывают недорогой электромобиль всего за 8600 долларов.