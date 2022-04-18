Британцы готовят яркого конкурента Tesla Model S и Porsche Taycan

Lotus Type 133 — электрический спортивный седан мощностью от 600 л. с. Выпускать его будут в Китае.

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Lotus планирует расширение электрической линейки. Британские инженеры разрабатывают сверхскоростной электрический седан с заводским обозначением Type 133. Его должны представить в 2023 году, сообщает издание Autocar.

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Спортивный электромобиль Lotus станет конкурентом Tesla Model S и Porsche Taycan. Производить седан будут на предприятии Geely в Китае, ведь китайский концерн с недавних пор является владельцем британского бренда. В разработке модели также принимает участие французская компания Alpine.

Новый Lotus Type 133 будет построен на платформе кроссовера Eletre и, судя по первым рендерам, схож с ним по дизайну. У автомобиля выраженный "нос" и тоненькие раскосые фары.

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Как и Lotus Eletre 2023, седан будет представлен в версии с двумя электромоторами суммарной мощностью 600 л. с. Разгон до 100 км/ч займет менее 3 с, а максимальная скорость превысит 250 км/ч. Позже появятся более мощные модификации.

Ранее стало известно, что в Lotus готовят целое семейство электромобилей. Вслед за Lotus Eletre и Type 133 последуют компактный электрокроссовер и спорткупе.

Также Фокус рассказывал про самый мощный в мире электромобиль. Его четыре мотора развивают свыше 2000 л. с.