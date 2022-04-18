Британці готують яскравого конкурента Tesla Model S та Porsche Taycan

Lotus Type 133 — електричний спортивний седан потужністю понад 600 к. с. Виготовлятимуть його в Китаї.

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Lotus планує розширення електричної лінійки. Британські інженери розробляють надшвидкісний електричний седан із заводським позначенням Type 133. Його мають представити у 2023 році, повідомляє видання Autocar.

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Спортивний електромобіль Lotus стане конкурентом Tesla Model S та Porsche Taycan. Вироблятимуть седан на підприємстві Geely в Китаї, адже китайський концерн віднедавна є власником британського бренду. У розробці моделі також бере участь французька компанія Alpine.

Новий Lotus Type 133 буде побудований на платформі кросовера Eletre і, судячи з перших рендерів, схожий з ним за дизайном. В автомобіля виражений "ніс" і тоненькі розкосі фари.

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Як і Lotus Eletre 2023, седан буде представлений у версії з двома електромоторами сумарною потужністю 600 к. с. Розгін до 100 км/год займе менше ніж 3 с, а максимальна швидкість перевищить 250 км/год. Пізніше з'являться потужніші модифікації.

Раніше стало відомо, що в Lotus готують цілу родину електромобілів. Після Lotus Eletre і Type 133 підуть компактний електрокросовер і спорткупе.

Також Фокус розповідав про найпотужніший у світі електромобіль. Його чотири двигуни розвивають понад 2 000 к. с.