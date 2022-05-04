В Украине за сутки штраф за перевес получили почти два десятка водителей (инфографика)

В первый день возобновления габаритно-весового контроля в Одесской области 19 водителей получили штрафы на сумму в 51 тысячу гривен. У большинства из них был перегруз на 30% и более.

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В Украине начали активно штрафовать владельцев авто за нарушение габаритно-весовых норм (ГВН). Буквально за сутки на одной лишь трассе М-15 Одесса-Рени выявлено 19 транспортных средств с перегрузом. Об этом сообщает "Укртрансбезопасность".

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Именно Одесская область стала первой, где возобновлен габаритно-весовой контроль в Украине. Объясняется это тем, что в условиях войны и закрытых портов именно через этот регион идет экспорт и нередко владельцы авто нарушают ГВН.

[ + – ] Габаритно-весовые нормы в Украине

За один день на пункте габаритно-весового контроля "Маяки-Удобное" проверили 280 грузовых авто. Из 19 нарушителей у 17 отмечен перегруз более, чем на 30%, то есть их владельцам выписали штраф в 51 тысячу гривен.

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Штрафы за нарушение габаритно-весовых норм в Украине:

Превышение допустимого веса на 5-10% — 8 500 гривен;

Превышение допустимого веса на 10-20% — 17 000 гривен;

Превышение допустимого веса на 20-30% — 34 000 гривен;

Превышение допустимого веса более, чем на 30% — 51 000 гривен.

Рекордсменом стал автопоезд весом 59 тонн при максимально разрешенной массе в 42 тонны, то есть перегруз у него составил 17 тонн или 40%.

Ранее Фокус сообщал, что несмотря на войну, в Украине продолжает работать система автофиксации нарушений ПДД.