В Україні за добу штраф за перевагу отримали майже два десятки водіїв (інфографіка)

У перший день відновлення габаритно-вагового контролю в Одеській області 19 водіїв отримали штрафи на суму 51 тисячу гривень. У більшості з них було перевантаження на 30% і більше.

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В Україні почали активно штрафувати власників авто за порушення габаритно-вагових норм (ГВН). Буквально за добу на одній лише трасі М-15 Одеса-Рені зафіксовано 19 транспортних засобів із перевантаженням. Про це повідомляє "Укртрансбезпека".

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Саме Одеська область стала першою, де відновлено габаритно-ваговий контроль в Україні. Пояснюється це тим, що в умовах війни та закритих портів саме через цей регіон йде експорт і нерідко власники авто порушують ГВН.

[ + – ] Габаритно-вагові норми в Україні

За один день на пункті габаритно-вагового контролю "Маяки-Удобне" перевірили 280 вантажних автомобілів. Із 19 порушників у 17 зазначено перевантаження більш ніж на 30%, тобто їхнім власникам виписали штраф 51 тисячу гривень.

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Штрафи за порушення габаритно-вагових норм в Україні:

перевищення допустимої ваги на 5-10% — 8 500 гривень;

перевищення допустимої ваги на 10-20% — 17 000 гривень;

перевищення допустимої ваги на 20-30% — 34 000 гривень;

перевищення допустимої ваги більш ніж на 30% — 51 000 гривень.

Рекордсменом став автопотяг вагою 59 тонн за максимально дозволеної маси 42 тонни, тобто перевантаження у нього склало 17 тонн або 40%.

Раніше Фокус повідомляв, що попри війну в Україні продовжує працювати система автофіксації порушень правил дорожнього руху.