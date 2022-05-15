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Недешевый эксклюзив: подержанный суперкар Ferrari подорожал вдвое за пять лет (видео)

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Ferrari LaFerrari Aperta, Ferrari LaFerrari, LaFerrari Aperta, суперкар LaFerrari Aperta
Фото: autoevolution.com | Ferrari LaFerrari Aperta продали за 5,36 миллионов долларов

Ferrari LaFerrari Aperta – первый гибридный суперкар итальянской марки. Он способен развить скорость свыше 350 км/ч.

В США с аукциона Bring A Trailer продали Ferrari LaFerrari Aperta 2017 года. За лимитированный суперкар отдали 5,36 миллиона долларов. Об этом пишет сайт autoevolution.

Ferrari LaFerrari Aperta, Ferrari LaFerrari, LaFerrari Aperta, суперкар LaFerrari Aperta
Всего выпустили только 210 таких кабриолетов
Фото: autoevolution.com

Интересная деталь: новым этот суперкар Ferrari стоит $2,6 миллиона, то есть пятилетний подержанный автомобиль подорожал в два раза. Как правило, б/у авто дешевле новых, но в данном случае речь идет об очень редкой модели – всего выпустили только 210 кабриолетов.

Ferrari LaFerrari Aperta, Ferrari LaFerrari, LaFerrari Aperta, суперкар LaFerrari Aperta
Новым автомобиль стоил $2,6 миллиона
Фото: autoevolution.com

Кроме того, этот Ferrari LaFerrari Aperta – как новый, ведь за пять лет он проехал всего 259 км. Очевидно владелец понимал, что раритетный автомобиль со временем подорожает, а потому держал его в гараже и не ездил на нем. В комплекте с машиной идет вся оригинальная заводская документация.

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LaFerrari Aperta – первый гибрид Ferrari. Он оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 6,3-литрового бензинового V12 и электромотора. Суммарная мощность составляет 963 л. с., а крутящий момент – 900 Н∙м.

LaFerrari является первым гибридом итальянской марки

Кабриолет разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, а до 300 км/ч – за 15 с. Его максимальная скорость превышает 350 км/ч. В основе автомобиля лежит легкий монокок из углеволокна, а замедляют его карбоново-керамические тормоза.

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