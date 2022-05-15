Недешевый эксклюзив: подержанный суперкар Ferrari подорожал вдвое за пять лет (видео)

Ferrari LaFerrari Aperta – первый гибридный суперкар итальянской марки. Он способен развить скорость свыше 350 км/ч.

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В США с аукциона Bring A Trailer продали Ferrari LaFerrari Aperta 2017 года. За лимитированный суперкар отдали 5,36 миллиона долларов. Об этом пишет сайт autoevolution.

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[ + – ] Всего выпустили только 210 таких кабриолетов Фото: autoevolution.com

Интересная деталь: новым этот суперкар Ferrari стоит $2,6 миллиона, то есть пятилетний подержанный автомобиль подорожал в два раза. Как правило, б/у авто дешевле новых, но в данном случае речь идет об очень редкой модели – всего выпустили только 210 кабриолетов.

[ + – ] Новым автомобиль стоил $2,6 миллиона Фото: autoevolution.com

Кроме того, этот Ferrari LaFerrari Aperta – как новый, ведь за пять лет он проехал всего 259 км. Очевидно владелец понимал, что раритетный автомобиль со временем подорожает, а потому держал его в гараже и не ездил на нем. В комплекте с машиной идет вся оригинальная заводская документация.

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LaFerrari Aperta – первый гибрид Ferrari. Он оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 6,3-литрового бензинового V12 и электромотора. Суммарная мощность составляет 963 л. с., а крутящий момент – 900 Н∙м.

[ + – ] LaFerrari является первым гибридом итальянской марки

Кабриолет разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, а до 300 км/ч – за 15 с. Его максимальная скорость превышает 350 км/ч. В основе автомобиля лежит легкий монокок из углеволокна, а замедляют его карбоново-керамические тормоза.

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