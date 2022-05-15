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Недешевий ексклюзив: суперкар Ferrari подорожчав удвічі за п'ять років (відео)

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Ferrari LaFerrari Aperta, Ferrari LaFerrari, LaFerrari Aperta, суперкар LaFerrari Aperta
Фото: autoevolution.com | Ferrari LaFerrari Aperta продали за 5,36 мільйона доларів

Ferrari LaFerrari Aperta — перший гібридний суперкар італійської марки. Він здатний розвинути понад 350 км/год.

У США з аукціону Bring A Trailer продали Ferrari LaFerrari Aperta 2017 року. За лімітований суперкар віддали 5,36 мільйонів доларів. Про це пише сайт autoevolution.

Ferrari LaFerrari Aperta, Ferrari LaFerrari, LaFerrari Aperta, суперкар LaFerrari Aperta
Усього випустили лише 210 таких кабріолетів
Фото: autoevolution.com

Цікава деталь: новим цей суперкар Ferrari коштує $2,6 мільйона, тобто п'ятирічний старий автомобіль подорожчав удвічі. Як правило, вживані авто дешевше нових, але у цьому випадку йдеться про дуже рідкісну модель — випустили всього 210 кабріолетів.

Ferrari LaFerrari Aperta, Ferrari LaFerrari, LaFerrari Aperta, суперкар LaFerrari Aperta
Новим автомобіль коштував $2,6 мільйона
Фото: autoevolution.com

Крім того, цей Ferrari LaFerrari Aperta — як новий, адже за п'ять років він проїхав лише 259 км. Очевидно, власник розумів, що раритетний автомобіль згодом подорожчає, а тому тримав його в гаражі і не їздив на ньому. У комплекті із машиною йде вся оригінальна заводська документація.

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LaFerrari Aperta — перший гібрид Ferrari. Він оснащений гібридною силовою установкою, що складається з 6,3-літрового бензинового V12 та електродвигуна. Сумарна потужність складає 963 к. с., а крутний момент — 900 Н∙м.

LaFerrari є першим гібридом італійської марки

Кабріолет розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди, а до 300 км/год — за 15 секунд. Його максимальна швидкість перевищує 350 км/год. В основі автомобіля лежить легкий монокок із вуглеволокна, а уповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

Раніше Фокус повідомляв, що унікальний спорткар Mercedes-Benz продали за 142 мільйони доларів. Це найдорожчий автомобіль усіх часів та народів.