Недешевий ексклюзив: суперкар Ferrari подорожчав удвічі за п'ять років (відео)

Ferrari LaFerrari Aperta — перший гібридний суперкар італійської марки. Він здатний розвинути понад 350 км/год.

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У США з аукціону Bring A Trailer продали Ferrari LaFerrari Aperta 2017 року. За лімітований суперкар віддали 5,36 мільйонів доларів. Про це пише сайт autoevolution.

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[ + – ] Усього випустили лише 210 таких кабріолетів Фото: autoevolution.com

Цікава деталь: новим цей суперкар Ferrari коштує $2,6 мільйона, тобто п'ятирічний старий автомобіль подорожчав удвічі. Як правило, вживані авто дешевше нових, але у цьому випадку йдеться про дуже рідкісну модель — випустили всього 210 кабріолетів.

[ + – ] Новим автомобіль коштував $2,6 мільйона Фото: autoevolution.com

Крім того, цей Ferrari LaFerrari Aperta — як новий, адже за п'ять років він проїхав лише 259 км. Очевидно, власник розумів, що раритетний автомобіль згодом подорожчає, а тому тримав його в гаражі і не їздив на ньому. У комплекті із машиною йде вся оригінальна заводська документація.

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LaFerrari Aperta — перший гібрид Ferrari. Він оснащений гібридною силовою установкою, що складається з 6,3-літрового бензинового V12 та електродвигуна. Сумарна потужність складає 963 к. с., а крутний момент — 900 Н∙м.

[ + – ] LaFerrari є першим гібридом італійської марки

Кабріолет розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди, а до 300 км/год — за 15 секунд. Його максимальна швидкість перевищує 350 км/год. В основі автомобіля лежить легкий монокок із вуглеволокна, а уповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

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