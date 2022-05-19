Свыше 500 сил и море карбона: самый дорогой BMW рассекречен накануне премьеры (фото)

Лимитированный BMW M4 CSL облегчат на 100 кг, а его двигатель станет мощнее на 40-50 сил. Купе посвятят 50-летию подразделения BMW Motorsport.

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В интернет попали первые фото BMW M4 CSL. Экстремальный спорткар должны представить уже завтра. Подробности новинки опубликовали на странице Actu.auto в Instagram.

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Новый BMW M4 CSL – лимитированная заряженная версия купе, посвященная 50-летнему юбилею спортивного подразделения BMW Motorsport. Всего выпустят только 1000 таких авто стоимостью 170 тысяч евро и это будет самый дорогой BMW в современной линейке марки.

[ + – ] Спойлер в крышке багажника заметно увеличен

Отличить CSL от стандартного BMW M4 2022 можно по особой решетке радиатора, капоту с воздухозаборниками и новому аэродинамическому обвесу. Кроме того, купе получило кованные колесные диски, а в крышку его багажника интегрирован увеличенный спойлер.

[ + – ] В отделке салона появился легкий карбон

В конструкции активно использован легкий карбон. Из него выполнены крыша и капот, присутствует он и в отделке салона. Кроме того, для снижения веса убрали задние сиденья. Итог – новый BMW M4 CSL на 100 кг легче базового купе.

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В то же время, в салоне появились ковшеобразные спортивные передние сиденья. Сзади же оборудована специальная ниша с сеткой для хранения гоночных шлемов.

[ + – ] Спереди появились ковшеобразные кресла, а вот задние сиденья убрали

Двигатель BMW M4 CSL получит прибавку в мощности. Трехлитровая бензиновая турбошестерка будет развивать около 550 л. с. и позволит разгоняться до 300 км/ч. Спорткар BMW предложат исключительно в заднеприводном исполнении.

[ + – ] Мощность двигателя вырастет примерно до 550 л. с.

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