Понад 500 сил і море карбону: найдорожчий BMW розсекречено напередодні прем'єри (фото)

Лімітований BMW M4 CSL полегшать на 100 кг, а його двигун стане потужнішим на 40-50 сил. Купе присвятять 50-річчю підрозділу BMW Motorsport.

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В інтернет потрапили перші фото BMW M4 CSL. Екстремальний спорткар мають представити вже завтра. Подробиці новинки опублікували на сторінці Actu.auto в Instagram.

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Новий BMW M4 CSL — лімітована заряджена версія купе, присвячена 50-річному ювілею спортивного підрозділу BMW Motorsport. Усього випустять лише 1000 таких авто вартістю 170 тисяч євро, і це буде найдорожчий BMW у сучасній лінійці марки.

[ + – ] Спойлер у кришці багажника помітно збільшили

Відрізнити CSL від стандартного BMW M4 2022 можна за особливими ґратами радіатора, капотом із повітрозабірниками та новим аеродинамічним обвісом. Крім того, купе отримало ковані колісні диски, а в кришку його багажника інтегровано збільшений спойлер.

[ + – ] В обробці салону з'явився легкий карбон

У конструкції активно використано легкий карбон. Із нього виконані дах і капот, присутній він і в обробці салону. Крім того, для зниження ваги забрали задні сидіння. Підсумок — новий BMW M4 CSL на 100 кг легший за базове купе.

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У салоні з'явилися ковшеподібні спортивні передні сидіння. Ззаду ж обладнана спеціальна ніша із сіткою для зберігання гоночних шоломів.

[ + – ] Спереду з'явилися крісла, а ось задні сидіння прибрали

Двигун BMW M4 CSL отримає збільшення потужності. Трилітрова бензинова турбошістка розвиватиме близько 550 к. с. і дозволить розганятися до 300 км/год. Спорткар BMW запропонують виключно в задньопривідному виконанні.

[ + – ] Потужність двигуна зросте приблизно до 550 к. с.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчий кросовер BMW. Він з'явиться восени й отримає потужну гібридну установку.