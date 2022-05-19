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Понад 500 сил і море карбону: найдорожчий BMW розсекречено напередодні прем'єри (фото)

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BMW M4 CSL можна впізнати за новою решіткою радіатора, обвісом і кованими дисками

Лімітований BMW M4 CSL полегшать на 100 кг, а його двигун стане потужнішим на 40-50 сил. Купе присвятять 50-річчю підрозділу BMW Motorsport.

В інтернет потрапили перші фото BMW M4 CSL. Екстремальний спорткар мають представити вже завтра. Подробиці новинки опублікували на сторінці Actu.auto в Instagram.

Новий BMW M4 CSL — лімітована заряджена версія купе, присвячена 50-річному ювілею спортивного підрозділу BMW Motorsport. Усього випустять лише 1000 таких авто вартістю 170 тисяч євро, і це буде найдорожчий BMW у сучасній лінійці марки.

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Спойлер у кришці багажника помітно збільшили

Відрізнити CSL від стандартного BMW M4 2022 можна за особливими ґратами радіатора, капотом із повітрозабірниками та новим аеродинамічним обвісом. Крім того, купе отримало ковані колісні диски, а в кришку його багажника інтегровано збільшений спойлер.

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В обробці салону з'явився легкий карбон

У конструкції активно використано легкий карбон. Із нього виконані дах і капот, присутній він і в обробці салону. Крім того, для зниження ваги забрали задні сидіння. Підсумок — новий BMW M4 CSL на 100 кг легший за базове купе.

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У салоні з'явилися ковшеподібні спортивні передні сидіння. Ззаду ж обладнана спеціальна ніша із сіткою для зберігання гоночних шоломів.

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Спереду з'явилися крісла, а ось задні сидіння прибрали

Двигун BMW M4 CSL отримає збільшення потужності. Трилітрова бензинова турбошістка розвиватиме близько 550 к. с. і дозволить розганятися до 300 км/год. Спорткар BMW запропонують виключно в задньопривідному виконанні.

BMW M4 CSL, BMW M4, новий BMW M4, BMW M4 CSL 2022, новий BMW M4 CSL, спорткар BMW
Потужність двигуна зросте приблизно до 550 к. с.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчий кросовер BMW. Він з'явиться восени й отримає потужну гібридну установку.