Представлен яркий спортивный кроссовер Skoda: его создали студенты (видео)
Skoda Afriq — экстремальная раллийная версия кроссовер Kamiq. Автомобиль оснастили 190-сильным турбомотором и полным приводом.
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Опубликованы первые фото Skoda Afriq 2022. Гоночный кроссовер разработан молодыми дизайнерами, которые учатся в академии Skoda. Об этом сообщает официальный сайт чешской марки.
Afriq — уже восьмой концепт-кар, созданный в академии Skoda. Он являет собой серьезно доработанный кроссовер Skoda Kamiq. Автомобиль кардинально переработали подготовили к ралли, а его название намекает на знаменитый африканский марафон "Дакар".
Новый Skoda Afriq узнается по антикрылу на крыше, расширенным крыльям и дополнительной оптике. Кроме того, его задние двери заварены и установлены 15-дюймовые внедорожные шины. Раскрасили авто в цвета раллийных Skoda.
Кроссовер на 100 кг легче, чем серийный Skoda Kamiq. Для этого из салона убрали задние сиденья, кондиционер, часть отделки и шумоизоляции. Спереди установлены спортивные ковшеобразные кресла, также появился трубчатый каркас безопасности.Важно
Кроме того, появилось профессиональное оборудование. Skoda Afriq оснащен системой пожаротушения, специальной спутниковой навигацией и видеорегистратором. Особого упоминания заслуживает система подачи питьевой воды – жидкость получают из окружающей среды с помощью специального прибора, напоминающего бытовые осушители воздуха.
Кроссовер Skoda Afriq получил силовой агрегат от Octavia. Установлены 2,0-литровый 190-сильный двигатель бензиновый турбомотор на 190 л. с., 7-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями и система полного привода.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине в условиях военного положения возобновлено производство автомобилей Skoda.