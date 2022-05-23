Представлено яскравий спортивний кросовер Skoda: його створили студенти (відео)

Skoda Afriq — екстремальна ралійна версія кросовер Kamiq. Автомобіль оснастили 190-сильним турбомотором і повним приводом.

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Опубліковано перші фото Skoda Afriq 2022. Гоночний кросовер розроблений молодими дизайнерами, які навчаються в академії Skoda. Про це повідомляє офіційний сайт чеської марки.

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[ + – ] Автомобіль створили студенти академії Skoda Фото: Skoda

Afriq уже восьмий концепт-кар, створений в академії Skoda. Він є серйозно доробленим кросовером Skoda Kamiq. Автомобіль кардинально переробили підготовлений до ралі, а його назва натякає на знаменитий африканський марафон "Дакар".

[ + – ] Авто пофарбували в кольори гоночних Skoda, а ззаду встановили антикрило Фото: Skoda

Новий Skoda Afriq впізнається за антикрилами на даху, розширеними крилами і додатковою оптикою. Крім того, його задні двері заварені та встановлені 15-дюймові позашляхові шини. Розфарбували авто в кольори ралійних Skoda.

[ + – ] Із салону прибрали кондиціонер, частину обробки та шумоізоляції Фото: Skoda

Кросовер на 100 кг легший за серійний Skoda Kamiq. Для цього із салону прибрали задні сидіння, кондиціонер, частину обробки та шумоізоляції. Спереду встановлені спортивні крісла, також з'явився трубчастий каркас безпеки.

[ + – ] Кросовер отримав спортивні передні сидіння та каркас безпеки Фото: Skoda

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Окрім того, з'явилося професійне обладнання. Skoda Afriq оснащений системою пожежогасіння, спеціальною супутниковою навігацією і відеореєстратором. На особливу згадку заслуговує система подачі питної води — рідину отримують з навколишнього середовища за допомогою спеціального приладу, що нагадує побутові осушувачі повітря.

[ + – ] Skoda Afriq оснащений 190-сильним турбомотором і повним приводом

Кросовер Skoda Afriq отримав силовий агрегат від Octavia. Встановлено 2,0-літровий 190-сильний двигун бензиновий турбомотор на 190 к. с., 7-ступінчаста КПП з двома зчепленнями та система повного приводу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні в умовах воєнного стану відновлено виробництво автомобілів Skoda.