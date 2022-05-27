Альтернатива лимузину: американцы готовят роскошный представительский минивэн (фото)

Buick GL8 Century станет самой дорогой моделью американской марки. Топовая версия минивэна получила комфортабельные задние сиденья с электроприводом и большой телевизор.

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Опубликованы первые официальные тизеры Buick GL8 Century. Четвертое поколение премиального минивэна представят 1 июня в Китае. Об этом сообщает пресс-служба концерна General Motors.

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Место для презентации выбрано не зря. Именно в Китае такие модели пользуются огромным спросом. Над созданием роскошных минивэнов работают как местные автопроизводители, так и ведущие мировые автогиганты вроде Mercedes-Benz.

[ + – ] Флагманская версия получит широкие задние сиденья и большой телевизор Фото: General Motors

На фото видно, что у Buick GL8 Century огромная решетка радиатора и тоненькие светодиодные фары. В таком же духе был выполнен дизайн у предсерийного концепт-кара GL8 Flagship. Также заявлено, что минивэн станет крупнее: его колесная база вырастет до 3130 мм, а ширина – до 1980 мм.

Новый Buick GL8 Century будет роскошнее предшественника и станет самой дорогой моделью американской марки. О значимости авто говорит тот факт, что именно на нем дебютирует обновленный логотип Buick.

[ + – ] На GL8 Century дебютирует обновленный логотип Buick Фото: General Motors

Кроме того, стало известно, что линейку Buick GL8 Century пополнит флагманская четырехместная версия: ее оснастят широкими задними креслами с электроприводом и большим телевизором. Стандартный GL8 останется шестиместным.

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Характеристики Buick GL8 Century пока не разглашают. Скорее всего, минивэн сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор предшественника, дополненный гибридной установкой, и 9-ступенчатую автоматическую КПП.

Ранее Фокус рассказывал, что в Европе спрос на минивэны резко упал. Автопроизводители массово отказываются от таких моделей в пользу кроссоверов.