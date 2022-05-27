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Альтернатива лимузину: американцы готовят роскошный представительский минивэн (фото)

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Buick GL8 Century, Buick GL8, новый Buick GL8, минивэн Buick
Фото: General Motors | Buick GL8 Century станет крупнее и выразительнее на вид

Buick GL8 Century станет самой дорогой моделью американской марки. Топовая версия минивэна получила комфортабельные задние сиденья с электроприводом и большой телевизор.

Опубликованы первые официальные тизеры Buick GL8 Century. Четвертое поколение премиального минивэна представят 1 июня в Китае. Об этом сообщает пресс-служба концерна General Motors.

Место для презентации выбрано не зря. Именно в Китае такие модели пользуются огромным спросом. Над созданием роскошных минивэнов работают как местные автопроизводители, так и ведущие мировые автогиганты вроде Mercedes-Benz.

Buick GL8 Century, Buick GL8, новый Buick GL8, минивэн Buick
Флагманская версия получит широкие задние сиденья и большой телевизор
Фото: General Motors

На фото видно, что у Buick GL8 Century огромная решетка радиатора и тоненькие светодиодные фары. В таком же духе был выполнен дизайн у предсерийного концепт-кара GL8 Flagship. Также заявлено, что минивэн станет крупнее: его колесная база вырастет до 3130 мм, а ширина – до 1980 мм.

Новый Buick GL8 Century будет роскошнее предшественника и станет самой дорогой моделью американской марки. О значимости авто говорит тот факт, что именно на нем дебютирует обновленный логотип Buick.

Buick GL8 Century, Buick GL8, новый Buick GL8, минивэн Buick
На GL8 Century дебютирует обновленный логотип Buick
Фото: General Motors

Кроме того, стало известно, что линейку Buick GL8 Century пополнит флагманская четырехместная версия: ее оснастят широкими задними креслами с электроприводом и большим телевизором. Стандартный GL8 останется шестиместным.

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Характеристики Buick GL8 Century пока не разглашают. Скорее всего, минивэн сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор предшественника, дополненный гибридной установкой, и 9-ступенчатую автоматическую КПП.

Ранее Фокус рассказывал, что в Европе спрос на минивэны резко упал. Автопроизводители массово отказываются от таких моделей в пользу кроссоверов.