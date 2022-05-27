Альтернатива лімузину: американці готують розкішний представницький мінівен (фото)

Buick GL8 Century стане найдорожчою моделлю американської марки. Топова версія мінівена отримала комфортні задні сидіння з електроприводом і великий телевізор.

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Опубліковано перші офіційні тизери Buick GL8 Century. Четверте покоління преміального мінівена представлять 1 червня в Китаї. Про це повідомляє пресслужба концерну General Motors.

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Місце для презентації вибрано недаремно. Саме в Китаї такі моделі мають величезний попит. Над створенням розкішних мінівенів працюють як місцеві автовиробники, так і провідні світові автогіганти на кшталт Mercedes-Benz.

[ + – ] Флагманська версія отримає широкі задні сидіння та великий телевізор Фото: General Motors

На фото видно, що в Buick GL8 Century величезні радіаторні ґрати й тоненькі світлодіодні фари. Так само був виконаний дизайн у передсерійного концепт-кара GL8 Flagship. Також заявлено, що мінівен стане більшим: його колісна база зросте до 3130 мм, а ширина — до 1980 мм.

Новий Buick GL8 Century буде розкішнішим за попередника та стане найдорожчою моделлю американської марки. Про значущість автомобіля говорить той факт, що саме на ньому дебютує оновлений логотип Buick.

[ + – ] На GL8 Century дебютує оновлений логотип Buick Фото: General Motors

Крім того, стало відомо, що лінійку Buick GL8 Century поповнить флагманська чотиримісна версія: її оснастять широкими задніми кріслами з електроприводом і великим телевізором. Стандартний GL8 залишиться шестимісним.

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Характеристики Buick GL8 Century поки що не розголошують. Швидше за все, мінівен збереже 2,0-літровий бензиновий турбомотор попередника, доповнений гібридною установкою, та 9-ступінчасту автоматичну КПП.

Раніше Фокус розповідав, що в Європі попит на мінівени різко впав. Автовиробники масово відмовляються від таких моделей на користь кросоверів.