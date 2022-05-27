Альтернатива лімузину: американці готують розкішний представницький мінівен (фото)
Buick GL8 Century стане найдорожчою моделлю американської марки. Топова версія мінівена отримала комфортні задні сидіння з електроприводом і великий телевізор.
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Опубліковано перші офіційні тизери Buick GL8 Century. Четверте покоління преміального мінівена представлять 1 червня в Китаї. Про це повідомляє пресслужба концерну General Motors.
Місце для презентації вибрано недаремно. Саме в Китаї такі моделі мають величезний попит. Над створенням розкішних мінівенів працюють як місцеві автовиробники, так і провідні світові автогіганти на кшталт Mercedes-Benz.
На фото видно, що в Buick GL8 Century величезні радіаторні ґрати й тоненькі світлодіодні фари. Так само був виконаний дизайн у передсерійного концепт-кара GL8 Flagship. Також заявлено, що мінівен стане більшим: його колісна база зросте до 3130 мм, а ширина — до 1980 мм.
Новий Buick GL8 Century буде розкішнішим за попередника та стане найдорожчою моделлю американської марки. Про значущість автомобіля говорить той факт, що саме на ньому дебютує оновлений логотип Buick.
Крім того, стало відомо, що лінійку Buick GL8 Century поповнить флагманська чотиримісна версія: її оснастять широкими задніми кріслами з електроприводом і великим телевізором. Стандартний GL8 залишиться шестимісним.Важливо
Характеристики Buick GL8 Century поки що не розголошують. Швидше за все, мінівен збереже 2,0-літровий бензиновий турбомотор попередника, доповнений гібридною установкою, та 9-ступінчасту автоматичну КПП.
Раніше Фокус розповідав, що в Європі попит на мінівени різко впав. Автовиробники масово відмовляються від таких моделей на користь кросоверів.