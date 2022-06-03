Обстрелянное в Мариуполе авто добралось до Польши: там его бесплатно восстановили (фото)

Несмотря на серьезные повреждения, автомобиль смог доехать до Варшавы. Там Hyundai i30 очень быстро стал известным и местный автодилер взялся отремонтировать его.

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Поврежденный при обстреле Hyundai i30 из Мариуполя получил вторую жизнь в Польше. Автомобиль отремонтировали абсолютно бесплатно и теперь он как новый. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

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[ + – ] Автомобиль серьезно поврежден, но остался на ходу Фото: onet.pl

Пенсионеру Александру удалось вырваться из Мариуполя на своем поврежденном Hyundai i30. Его автомобиль пострадал от обстрела "Градом". Многочисленные осколки прошили кузов и разбили заднее стекло.

Тем не менее, силовой агрегат Hyundai i30 остался цел – пришлось лишь заделать пробоины в бензобаке и авто смогло ездить. С женой и тестем Александр отправился в Польшу, а внуки сопровождали его на другом автомобиле.

[ + – ] Один из польских дилеров Hyundai восстановил авто Фото: onet.pl

Как ни странно, расстрелянный Hyundai i30 выдержал путешествие длиной 1600 км и добрался до Варшавы. Проблем в пути не возникло.

Александр по образованию врач и в Польше он устроился на работу, но передвигался по городу на общественном транспорте. Hyundai i30 он припарковал во дворе дома, где поселилась его семья.

[ + – ] Машина стала знаменитостью в Польше Фото: onet.pl

Изрешеченное осколками авто вскоре засняли и его фотографии быстро разлетелись по соцсетям. Hyundai i30 прославился и вскоре один из польских дилеров марки взялся восстановить его за свой счет. Благотворитель пожелал остаться неизвестным.

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Это не единственный подобный случай эвакуации на поврежденном авто. Ранее Фокус рассказывал, что пожилые супруги смогли выехать из Мариуполя на старом "горбатом" Запорожце.

Также мы писали, что украинец смог эвакуироваться в Германию из Мелитополя на Таврии и теперь бесплатно отдает автомобиль.