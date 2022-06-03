Обстріляне в Маріуполі авто доїхало до Польщі: там його безплатно відновили (фото)

Незважаючи на серйозні ушкодження, автомобіль зміг доїхати до Варшави. Там Hyundai i30 швидко став відомим, і місцевий автодилер взявся відремонтувати його.

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Пошкоджений при обстрілі Hyundai i30 із Маріуполя отримав друге життя в Польщі. Автомобіль відремонтували абсолютно безплатно, і тепер він як новий. Про це пише сайт "ТопЖир".

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[ + – ] Автомобіль серйозно пошкоджений, але залишився на ходу Фото: onet.pl

Пенсіонеру Олександру вдалося вирватися з Маріуполя на своєму пошкодженому Hyundai i30. Його автомобіль постраждав від обстрілу "Градом". Численні уламки прошили кузов і розбили заднє скло.

Тим не менш, силовий агрегат Hyundai i30 залишився цілим — довелося лише замостити пробоїни в бензобаку, і авто змогло їздити. З дружиною й тестем Олександр вирушив у Польщу, а онуки супроводжували його іншим автомобілем.

[ + – ] Один із польських дилерів Hyundai відновив авто Фото: onet.pl

Як не дивно, розстріляний Hyundai i30 витримав подорож довжиною 1600 км і дібрався до Варшави. Проблем у дорозі не виникло.

Олександр за освітою лікар, і в Польщі він влаштувався на роботу, але пересувався містом громадським транспортом. Hyundai i30 він припаркував на подвір'ї будинку, де поселилася його родина.

[ + – ] Машина стала знаменитістю в Польщі Фото: onet.pl

Зрешечене уламками авто незабаром сфотографували, і його знімки швидко розлетілися по соцмережах. Hyundai i30 прославився, і незабаром один із польських дилерів марки взявся відновити його за власний кошт. Благодійник побажав залишитись невідомим.

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Це не єдиний подібний випадок евакуації на пошкодженому авто. Раніше Фокус розповідав, що літнє подружжя змогло виїхати з Маріуполя на старому "горбатому" "Запорожці".

Також ми писали, що українець зміг евакуюватися в Німеччину з Мелітополя на "Таврії" і тепер безплатно віддає автомобіль.