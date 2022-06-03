Обстріляне в Маріуполі авто доїхало до Польщі: там його безплатно відновили (фото)
Незважаючи на серйозні ушкодження, автомобіль зміг доїхати до Варшави. Там Hyundai i30 швидко став відомим, і місцевий автодилер взявся відремонтувати його.
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Пошкоджений при обстрілі Hyundai i30 із Маріуполя отримав друге життя в Польщі. Автомобіль відремонтували абсолютно безплатно, і тепер він як новий. Про це пише сайт "ТопЖир".
Пенсіонеру Олександру вдалося вирватися з Маріуполя на своєму пошкодженому Hyundai i30. Його автомобіль постраждав від обстрілу "Градом". Численні уламки прошили кузов і розбили заднє скло.
Тим не менш, силовий агрегат Hyundai i30 залишився цілим — довелося лише замостити пробоїни в бензобаку, і авто змогло їздити. З дружиною й тестем Олександр вирушив у Польщу, а онуки супроводжували його іншим автомобілем.
Як не дивно, розстріляний Hyundai i30 витримав подорож довжиною 1600 км і дібрався до Варшави. Проблем у дорозі не виникло.
Олександр за освітою лікар, і в Польщі він влаштувався на роботу, але пересувався містом громадським транспортом. Hyundai i30 він припаркував на подвір'ї будинку, де поселилася його родина.
Зрешечене уламками авто незабаром сфотографували, і його знімки швидко розлетілися по соцмережах. Hyundai i30 прославився, і незабаром один із польських дилерів марки взявся відновити його за власний кошт. Благодійник побажав залишитись невідомим.Важливо
Це не єдиний подібний випадок евакуації на пошкодженому авто. Раніше Фокус розповідав, що літнє подружжя змогло виїхати з Маріуполя на старому "горбатому" "Запорожці".
Також ми писали, що українець зміг евакуюватися в Німеччину з Мелітополя на "Таврії" і тепер безплатно віддає автомобіль.