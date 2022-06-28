Индийский Prado: в Европе появится семиместный рамный внедорожник за $15 тысяч (фото)

Новая Mahindra Scorpio-N стала выразительнее на вид и крупнее. Внедорожнику расширили комплектацию и предложили более мощные двигатели.

Mahindra официально представила новое поколение внедорожника Scorpio-N. Это одна из немногих моделей индийского бренда, которые представлены на европейском рынке. Рамная модель поступит в продажу с октября по цене от 15 до 25 тыс. долларов. Ее подробности раскрыли на официальном сайте марки.

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[ + – ] Внедорожник подрос сразу на 20 см

Первое поколение модели (в Индии оно называлось Scorpio, а в ЕС — Goa) выпускали 20 лет и над ее преемником в Mahindra работали долго и тщательно. Так, внешний вид создали в знаменитом итальянском ателье Pininfarina. Дизайн получился мускулистым – с широкой решеткой радиатора, расширенными крыльями и профилированными боковинами. К тому же, авто на 20 см длиннее предшественника.

[ + – ] Внешний вид стал более мускулистым

Размеры Mahindra Scorpio-N:

Длина – 4662 мм

Ширина – 1917 мм

Высота – 1857 мм

Колесная база – 2750 мм

[ + – ] Внедорожник получил виртуальную панель приборов и 8-дюймовый дисплей

Возросшие размеры позволили сделать Mahindra Scorpio-N семиместной и превратить ее в конкурента Toyota Land Cruiser Prado. В топовой версии салон отделан кожей, появились виртуальная панель приборов и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. Также предусмотрены диодные фары, электропривод кресла водителя, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора.

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Характеристики Mahindra Scorpio-N

Новая Mahindra Scorpio-N 2023 доступна с 2,0-литровым 203-сильным бензиновым турбомотором, а также турбодизелями объемом 2,2 л (132 и 175 л. с.). Можно выбрать 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП. Привод может быть задним или полным, причем в последнем случае есть понижающая передача, блокировка заднего дифференциала и набор режимов для разных типов бездорожья.

[ + – ] Возросшие размеры позволили добавить третий ряд сидений

Пока в Mahindra не сообщают, когда именно внедорожник появится в Европе, но уже известно, что в 2023 году его начнут продавать в Австралии и ЮАР.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит электрический внедорожник с ярким ретро-дизайном.