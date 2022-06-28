Індійський Prado: в Європі з'явиться семимісний рамний позашляховик за $15 тисяч (фото)

Нова Mahindra Scorpio-N стала виразнішою на вигляд і більшою. Позашляховику розширили комплектацію та запропонували потужніші двигуни.

Mahindra офіційно представила нове покоління позашляховика Scorpio-N. Це одна з небагатьох моделей індійського бренду, представлених на європейському ринку. Рамна модель надійде в продаж із жовтня за ціною від 15 до 25 тис. доларів. Її подробиці викрили на офіційному сайті марки.

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[ + – ] Позашляховик підріс відразу на 20 см

Перше покоління моделі (в Індії воно називалося Scorpio, а в ЄС — Goa) випускали 20 років, і над її наступником у Mahindra працювали довго та ретельно. Зовнішній вигляд створили в знаменитому італійському ательє Pininfarina. Дизайн вийшов мускулистим — із широкою решіткою радіатора, розширеними крилами та профільованими боковинами. До того ж авто на 20 см довше за попередника.

[ + – ] Зовнішній вигляд став мускулистішим

Розміри Mahindra Scorpio-N:

Довжина — 4662 мм

Ширина — 1917 мм

Висота — 1857 мм

Колісна база — 2750 мм

[ + – ] Позашляховик отримав віртуальну панель приладів і 8-дюймовий дисплей

Збільшені розміри дозволили зробити Mahindra Scorpio-N семимісцевою та перетворити її на конкурента Toyota Land Cruiser Prado. У топовій версії салон оздоблений шкірою, з'явилися віртуальна панель приладів і 8,0-дюймовий сенсорний дисплей. Також передбачені діодні фари, електропривід крісла водія, двозонний клімат-контроль і камери кругового огляду.

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Характеристики Mahindra Scorpio-N

Нова Mahindra Scorpio-N 2023 доступна з 2,0-літровим 203-сильним бензиновим турбомотором, а також турбодизелями об'ємом 2,2 л (132 і 175 к. с.). Можна вибрати 6-ступінчасту механічну й автоматичну КПП. Привід може бути заднім або повним, причому в останньому випадку є знижувальна передача, блокування заднього диференціала та набір режимів для різних типів бездоріжжя.

[ + – ] Збільшені розміри дозволили додати третій ряд сидінь

Поки що в Mahindra не повідомляють, коли саме позашляховик з'явиться в Європі, але вже відомо, що 2023 року його почнуть продавати в Австралії та ПАР.

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