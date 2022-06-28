Індійський Prado: в Європі з'явиться семимісний рамний позашляховик за $15 тисяч (фото)
Нова Mahindra Scorpio-N стала виразнішою на вигляд і більшою. Позашляховику розширили комплектацію та запропонували потужніші двигуни.
Mahindra офіційно представила нове покоління позашляховика Scorpio-N. Це одна з небагатьох моделей індійського бренду, представлених на європейському ринку. Рамна модель надійде в продаж із жовтня за ціною від 15 до 25 тис. доларів. Її подробиці викрили на офіційному сайті марки.
Перше покоління моделі (в Індії воно називалося Scorpio, а в ЄС — Goa) випускали 20 років, і над її наступником у Mahindra працювали довго та ретельно. Зовнішній вигляд створили в знаменитому італійському ательє Pininfarina. Дизайн вийшов мускулистим — із широкою решіткою радіатора, розширеними крилами та профільованими боковинами. До того ж авто на 20 см довше за попередника.
Розміри Mahindra Scorpio-N:
- Довжина — 4662 мм
- Ширина — 1917 мм
- Висота — 1857 мм
- Колісна база — 2750 мм
Збільшені розміри дозволили зробити Mahindra Scorpio-N семимісцевою та перетворити її на конкурента Toyota Land Cruiser Prado. У топовій версії салон оздоблений шкірою, з'явилися віртуальна панель приладів і 8,0-дюймовий сенсорний дисплей. Також передбачені діодні фари, електропривід крісла водія, двозонний клімат-контроль і камери кругового огляду.Важливо
Характеристики Mahindra Scorpio-N
Нова Mahindra Scorpio-N 2023 доступна з 2,0-літровим 203-сильним бензиновим турбомотором, а також турбодизелями об'ємом 2,2 л (132 і 175 к. с.). Можна вибрати 6-ступінчасту механічну й автоматичну КПП. Привід може бути заднім або повним, причому в останньому випадку є знижувальна передача, блокування заднього диференціала та набір режимів для різних типів бездоріжжя.
Поки що в Mahindra не повідомляють, коли саме позашляховик з'явиться в Європі, але вже відомо, що 2023 року його почнуть продавати в Австралії та ПАР.
Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує електричний позашляховик із яскравим ретро-дизайном.