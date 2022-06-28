Ожидается, что в июле АЗС будут продавать топливо без ограничений – Герус

По словам нардепа, поставки нефтепродуктов в Украину увеличиваются, поэтому появилась надежда на стабилизацию топливного рынка страны.

В июне Украина импортировала из Европы около 600 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 50% больше по сравнению с маем, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус, передает Укринформ. По словам народного депутата, в страну ввезли 400 тыс. тонн дизельного топлива, 200 тыс. тонн бензина и сжиженного газа.

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Увеличение поставок позволило стабилизировать ситуацию на АЗС. Герус подчеркнул, что почти на всех заправках на западе Украины есть топливо и практически исчезли очереди. Он надеется, что в июле рынок стабилизируется на всей подконтрольной территории, тогда АЗС смогут отказаться от ограничений по продаже топлива.

"Тем не менее, мы призываем потреблять нефтепродукты ответственно и использовать автомобиль тогда, когда он действительно необходим", – сказал Андрей Герус.

Нардеп уверен, что российский план создать масштабный топливный кризис провалился. Более того, Украине удалось значительно диверсифицировать поставки горючего: сейчас ни из одной страны не поступает более трети от потребности в топливе.

Ранее первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко объяснила, когда спрос на топливо будет удовлетворен в полном объеме. По ее словам, это произойдет после того, как операторы смогут сформировать, как минимум, двухнедельный запас.

При этом директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн анонсирует рост потребления: возвращаются люди, активизируется бизнес. По его словам, в августе-сентябре в Украине будет сезонный пик потребления топлива. Он считает, что сейчас главная цель — обеспечить текущий растущий спрос и создать резерв под август-сентябрь.

Как писал ранее Фокус, Украина в марте импортировала 60 тыс. тонн топлива, в апреле – 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн, по результатам июня может быть 600 тыс. тонн.