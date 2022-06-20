Нужны запасы: когда в Украине исчезнут очереди за бензином и дизелем

Украина наращивает поставки импортного автомобильного топлива — в июне объем поставок может достичь 600 тыс. тонн. Но одновременно с ростом количества топлива в стране растет и спрос.

В Украине водители смогут заправить автомобили без ожидания в очередях, когда в стране будут запасы топлива на две недели. Об этом идет речь в свежей статье Фокуса "Охота на бензин. Когда украинцы смогут забыть о дефиците топлива".

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Украина в марте импортировала 60 тыс. тонн топлива, в апреле – 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн, по результатам июня может быть 600 тысяч тонн, сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона.

"Вы спросите, когда в полном объеме будет удовлетворен спрос тем топливом, которое поступает в страну. Я скажу: тогда, когда запасы у операторов будут, как минимум, на две недели", — отметила она.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн считает, что в ближайшее время особого профицита ждать пока не стоит.

"Каждую машину наши трейдеры буквально выгрызают. Сейчас главная цель — обеспечить текущий растущий спрос и создать резерв под август-сентябрь. Да и вообще резерв должен быть у воюющей страны", — написал Куюн на странице в Facebook.

Агия Загребельская, бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины, соучредитель "Лиги антитраста" считает, что в последние недели власть достаточно эффективно работает над решением топливного кризиса. Вместе с тем, еще есть, над чем работать.

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"Есть ряд практических шагов, которые нужно предпринять: начиная от межправительственных переговоров для быстрого расширения узких мест в других государствах, заканчивая упрощением правил выезда для водителей бензовозов", — говорит Загребельская.

Ярослав Железняк отметил, что прямо сейчас государству стоит выровнять спрос и предложение, отпустив цены, и решать вопросы логистики: "Нам нужно, чтобы наши бензовозы не стояли в очередях на границе. Для этого необходимо создавать отдельную полосу, расширять пункты. Что-то из этого делается, что-то нет, но это нужно делать".

Напомним, в Украине с мая прошлого года действовало госрегулирование цен на бензин и дизель.

Как сообщалось, в апреле и мае инфляция в стране ускорилась. Эксперты говорят, что цена топлива входит в себестоимость товаров и услуг, а бензиновый фактор подстегивает рост цен.

Напомним, ажиотажный спрос на топливо начался одновременно с полномасштабным военным наступлением России на Украину 24 февраля. Цены на бензин подскочили. Со временем власти снизили налоги на топливо.

Но в конце апреля на заправках начали собираться огромные очереди — стал заметен дефицит. Чтобы исправить ситуацию, в середине мая отменили госрегулирование цен. Вместо этого запустили проверки автозаправок.